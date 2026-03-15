    14:26, 15 Март 2026 | GMT +5

    Спортсмены-чемпионы проголосовали в ВКО

    Сегодня в ВКО царила особая атмосфера праздника и гражданской активности. Свой голос пришли отдать известные спортсмены — чемпионы по тяжелой атлетике Денис Уланов и Ерзат Сакабанов, а также прославленная легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат ВКО

    Именно участие таких выдающихся спортсменов придало событию особую значимость. Ольга Рыпакова подчеркнула, что участие в общественной жизни страны это ответственность каждого гражданина и пример для подрастающего поколения.

    Спортсмены отметили важность участия каждого гражданина в жизни страны и призвали молодёжь не оставаться в стороне, проявлять активную гражданскую позицию и активно участвовать в развитии общества.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Конституционная реформа Референдум-2026
    Динара Жусупбекова
