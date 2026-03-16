73,24% избирателей проголосовали в день референдума по новой Конституции в Казахстане
В 20:00 в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по новой Конституции. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман представил предварительные итоги явки граждан на референдуме за день, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным территориальных комиссий, во всех регионах страны на референдум пришли и проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Предварительная явка за весь день референдума составила 73,24%.
— Время подсчета согласно нормам действующего законодательства не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета, — сообщил Ерман.
К 20:00 по времени Астаны явка разрезе регионов явка составила:
1. Область Абай — 75,45%
2. Акмолинская область — 79,82%
3. Актюбинская область — 87,05%
4. Алматинская область — 71,46%
5. Атырауская область — 74,04%
6. Западно-Казахстанская область — 68,94%
7. Жамбылская область — 85,06%
8. Область Жетысу — 78,49%
9. Карагандинская область — 84,30%
10. Костанайская область — 81,21%
11. Кызылординская область — 93,04%
12. Мангистауская область — 77,89%
13. Павлодарская область — 75,51%
14. Северо-Казахстанская область — 70,52%
15. Түркестанская область — 84,03%
16. Область Улытау — 73,15%
17. Восточно-Казахстанская область — 86,42%
18. Город Астана — 60,36%
19. Город Алматы — 33,43%
20. Город Шымкент — 75,82%
После 00:00 ожидается публикация результатов экзитпола (опроса граждан на выходе из участков).
Окончательная явка на референдуме станет известна после закрытия всех участков для голосования за рубежом.
Из-за разницы во времени все избирательные участки за рубежом открылись к 19:00, а 14 из них уже закрылись. Избирательный участок в Сан-Франциско, США, завершит процесс голосования за рубежом последним 16 марта в 08:00 по времени Астаны.
Итоги голосования Центральная комиссия референдума должна подвести не позднее чем в семидневный срок со дня проведения голосования, то есть 21 марта 2026 года. Результаты референдума будут опубликованы в СМИ.
Напомним, в 7:00 по времени Астаны все участки референдума в Казахстане начали свою работу, а завершили в 20:00.
К 14:00 в голосовании приняли участие больше половины избирателей — 51,93% от общего числа, то есть 6 471 378 казахстанцев. Это позволило признать референдум состоявшимся.
Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.
Отметим, что в день референдума для избирателей работали 10 388 участков, в том числе 71 участок в 54 странах при загранучреждениях Казахстана.
В наблюдении за референдумом приняли участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования были аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.