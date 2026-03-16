    20:38, 15 Март 2026 | GMT +5

    73,24% избирателей проголосовали в день референдума по новой Конституции в Казахстане

    В 20:00 в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по новой Конституции. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман представил предварительные итоги явки граждан на референдуме за день, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По данным территориальных комиссий, во всех регионах страны на референдум пришли и проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Предварительная явка за весь день референдума составила 73,24%.

    — Время подсчета согласно нормам действующего законодательства не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета, — сообщил Ерман.

    К 20:00 по времени Астаны явка разрезе регионов явка составила:

    1. Область Абай — 75,45%
    2. Акмолинская область — 79,82%
    3. Актюбинская область — 87,05%
    4. Алматинская область — 71,46%
    5. Атырауская область — 74,04%
    6. Западно-Казахстанская область — 68,94%
    7. Жамбылская область — 85,06%
    8. Область Жетысу — 78,49%
    9. Карагандинская область — 84,30%
    10. Костанайская область — 81,21%
    11. Кызылординская область — 93,04%
    12. Мангистауская область — 77,89%
    13. Павлодарская область — 75,51%
    14. Северо-Казахстанская область — 70,52%
    15. Түркестанская область — 84,03%
    16. Область Улытау — 73,15%
    17. Восточно-Казахстанская область — 86,42%
    18. Город Астана — 60,36%
    19. Город Алматы — 33,43%
    20. Город Шымкент — 75,82%

    После 00:00 ожидается публикация результатов экзитпола (опроса граждан на выходе из участков).

    Окончательная явка на референдуме станет известна после закрытия всех участков для голосования за рубежом.

    Из-за разницы во времени все избирательные участки за рубежом открылись к 19:00, а 14 из них уже закрылись. Избирательный участок в Сан-Франциско, США, завершит процесс голосования за рубежом последним 16 марта в 08:00 по времени Астаны. 

    Итоги голосования Центральная комиссия референдума должна подвести не позднее чем в семидневный срок со дня проведения голосования, то есть 21 марта 2026 года. Результаты референдума будут опубликованы в СМИ.

    Напомним, в 7:00 по времени Астаны все участки референдума в Казахстане начали свою работу, а завершили в 20:00. 

    К 14:00 в голосовании приняли участие больше половины избирателей — 51,93% от общего числа, то есть 6 471 378 казахстанцев. Это позволило признать референдум состоявшимся. 

    Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.

    Отметим, что в день референдума для избирателей работали 10 388 участков, в том числе 71 участок в 54 странах при загранучреждениях Казахстана.

    В наблюдении за референдумом приняли участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования были аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны. 

    Адия Абубакир
