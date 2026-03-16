73,24% избирателей проголосовали в день референдума по новой Конституции в Казахстане

По данным территориальных комиссий, во всех регионах страны на референдум пришли и проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Предварительная явка за весь день референдума составила 73,24%.

— Время подсчета согласно нормам действующего законодательства не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета, — сообщил Ерман.

К 20:00 по времени Астаны явка разрезе регионов явка составила:

1. Область Абай — 75,45%

2. Акмолинская область — 79,82%

3. Актюбинская область — 87,05%

4. Алматинская область — 71,46%

5. Атырауская область — 74,04%

6. Западно-Казахстанская область — 68,94%

7. Жамбылская область — 85,06%

8. Область Жетысу — 78,49%

9. Карагандинская область — 84,30%

10. Костанайская область — 81,21%

11. Кызылординская область — 93,04%

12. Мангистауская область — 77,89%

13. Павлодарская область — 75,51%

14. Северо-Казахстанская область — 70,52%

15. Түркестанская область — 84,03%

16. Область Улытау — 73,15%

17. Восточно-Казахстанская область — 86,42%

18. Город Астана — 60,36%

19. Город Алматы — 33,43%

20. Город Шымкент — 75,82%

После 00:00 ожидается публикация результатов экзитпола (опроса граждан на выходе из участков).

Окончательная явка на референдуме станет известна после закрытия всех участков для голосования за рубежом.

Из-за разницы во времени все избирательные участки за рубежом открылись к 19:00, а 14 из них уже закрылись. Избирательный участок в Сан-Франциско, США, завершит процесс голосования за рубежом последним 16 марта в 08:00 по времени Астаны.

Итоги голосования Центральная комиссия референдума должна подвести не позднее чем в семидневный срок со дня проведения голосования, то есть 21 марта 2026 года. Результаты референдума будут опубликованы в СМИ.

Напомним, в 7:00 по времени Астаны все участки референдума в Казахстане начали свою работу, а завершили в 20:00.

К 14:00 в голосовании приняли участие больше половины избирателей — 51,93% от общего числа, то есть 6 471 378 казахстанцев. Это позволило признать референдум состоявшимся.

Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.

Отметим, что в день референдума для избирателей работали 10 388 участков, в том числе 71 участок в 54 странах при загранучреждениях Казахстана.

В наблюдении за референдумом приняли участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования были аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.



