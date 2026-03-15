РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:20, 15 Март 2026 | GMT +5

    Бата дал аксакал кокшетауцам на референдуме по новой Конституции РК

    В некоторых районах Акмолинской области голосование началось с бата, которое дали голосующие аксакалы региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Оксана Матасова/Kazinform

    Так, к жителям Кокшетау с благословением обратился Шаяп Алиев. Позже вместе с супругой Муслимой они проследовали на участок N 9, расположенный на базе университета им. Ш. Уалиханова, где и проголосовали.

    — Это моё конституционное право — отдать свой голос на референдуме. Считаю, что должен принять участие в судьбе своей страны на благо своих детей и внуков. Сегодня на участок мы пришли вместе с супругой, для нас это праздник, не каждый день мы так наряжаемся, — поделился аксакал.

    Фото: Оксана Матасова/Kazinform

    По словам председателя участковой комиссии референдума N9 Алёны Терехиной, голосование с утра на участке идёт очень активно, также большой поток людей ожидается в вечернее время.

    Фото: Оксана Матасова/Kazinform

    — На наш участок прикреплен 2171 человек. Людям, старше 75 лет, а также впервые голосующим мы дарим подарки с символикой референдума и от университета. Это бомберы, ручки, тетради, блокноты, футболки, кепки, — поделилась Алена Терехина.

    С бата также выступили аксакалы Бурабайского, Зерендинского районов и города Косшы.

    Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан. 

    Позже Президент подписал указ, что референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане 15 марта. 

    В Акмолинской области работают 760 участков референдума. 

    Теги:
    Видео Конституционная реформа Референдум-2026 Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают