Бата дал аксакал кокшетауцам на референдуме по новой Конституции РК

Так, к жителям Кокшетау с благословением обратился Шаяп Алиев. Позже вместе с супругой Муслимой они проследовали на участок N 9, расположенный на базе университета им. Ш. Уалиханова, где и проголосовали.

— Это моё конституционное право — отдать свой голос на референдуме. Считаю, что должен принять участие в судьбе своей страны на благо своих детей и внуков. Сегодня на участок мы пришли вместе с супругой, для нас это праздник, не каждый день мы так наряжаемся, — поделился аксакал.

По словам председателя участковой комиссии референдума N9 Алёны Терехиной, голосование с утра на участке идёт очень активно, также большой поток людей ожидается в вечернее время.

— На наш участок прикреплен 2171 человек. Людям, старше 75 лет, а также впервые голосующим мы дарим подарки с символикой референдума и от университета. Это бомберы, ручки, тетради, блокноты, футболки, кепки, — поделилась Алена Терехина.

С бата также выступили аксакалы Бурабайского, Зерендинского районов и города Косшы.

Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

Позже Президент подписал указ, что референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане 15 марта.

В Акмолинской области работают 760 участков референдума.