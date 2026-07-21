Незаконную двухэтажную пристройку демонтируют в Алматы

В Медеуском районе Алматы по решению суда начался демонтаж незаконной двухэтажной пристройки и надстройки к жилому дому по улице Бегалина, 140, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, собственник без получения архитектурно-планировочного задания и разработки проектной документации провел реконструкцию жилого дома, самовольно возведя двухэтажную пристройку и надстроив дополнительные помещения.

В отношении владельца были приняты меры административного воздействия и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Однако требования уполномоченного органа исполнены не были, в связи с чем управление обратилось в суд.

Решением Медеуского районного суда иск управления о сносе незаконной надстройки и двухэтажной пристройки был удовлетворен.

В настоящее время собственник приступил к демонтажу объекта в добровольном порядке во исполнение судебного решения.

Ранее по решениям судов в Алматы уже были демонтированы ряд незаконно возведенных объектов, в том числе минимаркет, пятиэтажное здание на проспекте Сейфуллина, 348, двухэтажная пристройка к кафе на улице Дуйсенова, самовольная торговая пристройка на улице Розыбакиева, крупный объект на улице Циолковского, незаконная летняя терраса кафе на улице Розыбакиева, а также терраса ресторана на улице Кажымукана.

Недавно также были снесены торговый рынок «Береке», летняя терраса кафе по улице Гете, незаконные объекты торговли, расположенные по проспекту Достык, 170/1.