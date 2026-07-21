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    Незаконную двухэтажную пристройку демонтируют в Алматы

    В Медеуском районе Алматы по решению суда начался демонтаж незаконной двухэтажной пристройки и надстройки к жилому дому по улице Бегалина, 140, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконную двухэтажную пристройку демонтируют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, собственник без получения архитектурно-планировочного задания и разработки проектной документации провел реконструкцию жилого дома, самовольно возведя двухэтажную пристройку и надстроив дополнительные помещения.

    В отношении владельца были приняты меры административного воздействия и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Однако требования уполномоченного органа исполнены не были, в связи с чем управление обратилось в суд.

    Решением Медеуского районного суда иск управления о сносе незаконной надстройки и двухэтажной пристройки был удовлетворен.

    В настоящее время собственник приступил к демонтажу объекта в добровольном порядке во исполнение судебного решения.

    Ранее по решениям судов в Алматы уже были демонтированы ряд незаконно возведенных объектов, в том числе минимаркет, пятиэтажное здание на проспекте Сейфуллина, 348,  двухэтажная пристройка к кафе на улице Дуйсенова,  самовольная торговая пристройка на улице Розыбакиева, крупный объект на улице Циолковского,  незаконная летняя терраса кафе на улице Розыбакиева, а также терраса ресторана на улице Кажымукана. 

    Недавно также были снесены торговый рынок «Береке», летняя терраса кафе по улице Гете, незаконные объекты торговли, расположенные по проспекту Достык, 170/1. 

    Снос Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор