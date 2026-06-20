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    Незаконный рынок «Береке» по улице Гоголя снесли в Алматы

    В Алматы снесли торговый рынок «Береке», который функционировал без разрешительных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконный рынок «Береке» по улице Гоголя снесли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Рынок располагался по улице Гоголя, 173. В ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

    Поскольку требования предписания были проигнорированы, управление градостроительного контроля обратилось с иском в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы, потребовав демонтировать незаконные строения.

    Суд полностью удовлетворил иск ведомства и признал торговые павильоны самовольной постройкой, подлежащей сносу. После вступления решения в силу исполнительный лист был передан в департамент юстиции.

    Незаконный рынок «Береке» по улице Гоголя снесли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Собственник добровольно произвел демонтаж строений во исполнение решения суда первой инстанции.

    Ранее незаконно построенный магазин снесли в Алматы.

    Регионы Казахстана Снос Незаконная торговля Рынок Акимат Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор