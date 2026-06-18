Незаконно построенный магазин снесли в Алматы

В Алматы под снос попал магазин по улице Диваева, дом 21/1, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, в рамках внеплановой проверки установлено, что объект выстроен собственником без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров.



В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

Фото: акимат Алматы

Во исполнение требований предписания в настоящее время проведен демонтаж незаконного строения собственником самостоятельно.

Работа по выявлению и сносу незаконных объектов в городе продолжается. Ранее по решению суда были демонтированы пристройка к жилому дому с летней площадкой на проспекте Достык, 42/74, незаконный минимаркет, пятиэтажное здание по проспекту Сейфуллина, 348, двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова, самовольная торговая пристройка на улице Розыбакиева.

Также были снесены крупный объект по улице Циолковского, незаконная летняя терраса кафе по улице Розыбакиева, терраса ресторана по улице Кажымукана, объект общепита по улице Толе би, 293/1, пристройка к продуктовому магазину по улице Хаджи Мукана, 34.