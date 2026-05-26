    Пристройку к магазину снесли в центре Алматы

    В Алматы по улице Хаджи Мукана, 34, демонтирована пристройка к продуктовому магазину, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, ранее в ходе проверки по объекту были выявлены отклонения от установленных требований. После этого с собственником проведена разъяснительная работа.

    Фото: акимат Алматы

     

    В настоящее время демонтаж входной группы выполнен собственником в добровольном порядке.

    Работа по выявлению и сносу незаконных объектов в городе продолжается. Ранее по решению суда были демонтированы пристройка к жилому дому с летней площадкой на проспекте Достык, 42/74, незаконный минимаркет, пятиэтажное здание по проспекту Сейфуллина, 348, двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова, самовольная торговая пристройка на улице Розыбакиева, крупный объект по улице Циолковского, незаконная летняя терраса кафе по улице Розыбакиева, а также терраса ресторана по улице Кажымукана. 

    Еламан Турысбеков
    Автор