Незаконный минимаркет снесли в Алматы

В Алматы завершен демонтаж минимаркета, расположенного по проспекту Сейфуллина, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, в отношении собственника объекта ранее были приняты административные меры из-за отсутствия необходимых разрешительных документов, после чего материалы направили в суд.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник был признан виновным, а строение подлежало принудительному сносу. 9 апреля 2026 года Алматинский городской суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Во исполнение судебного решения демонтаж объекта собственник провел самостоятельно.

Работа по выявлению и сносу незаконных объектов в городе продолжается. Ранее по решению суда в Алматы были демонтированы пятиэтажное здание по проспекту Сейфуллина, 348, двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова, самовольная торговая пристройка на улице Розыбакиева, крупный объект по улице Циолковского, незаконная летняя терраса кафе по улице Розыбакиева. а также терраса ресторана по улице Кажымукана.