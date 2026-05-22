Незаконный объект сносят в центре Алматы

Пристройку к жилому дому с летней площадкой по проспекту Достык, 42/74 демонтируют по решению суда, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, без разрешительной документации были возведены одноэтажная пристройка входной группы и летняя площадка, где размещался объект общественного питания.

В рамках внеплановой проверки к собственнику ТОО «Таймас Ltd» приняты административные меры и выдано предписание на демонтаж незаконного строения с площадкой и приведении объекта в первоначальное положение. Однако предписание собственником не исполнено.

В связи с этим управление обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы с иском о принудительном исполнении выданного предписания. После этого последовали длительные судебные разбирательства.

Постановлением Алматинского городского суда от 11 февраля 2026 года исковые требования управления были удовлетворены.

Снос незаконного объекта начался сегодня при участии судебных исполнителей Департамента юстиции.

Работа по выявлению и сносу незаконных объектов в городе продолжается. Ранее по решению суда в Алматы были демонтированы минимаркет, пятиэтажное здание по проспекту Сейфуллина, 348, двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова, самовольная торговая пристройка на улице Розыбакиева, крупный объект по улице Циолковского, незаконная летняя терраса кафе по улице Розыбакиева, а также терраса ресторана по улице Кажымукана.