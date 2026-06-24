Незаконные объекты торговли демонтировали в центре Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, в ходе внеплановой проверки установлено, что на участке велось строительство трех одноэтажных объектов без необходимых разрешительных документов.

По результатам проверки собственнику было выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ и устранении выявленных нарушений с приведением земельного участка в первоначальное состояние.

В связи с неисполнением предписания материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. По решению суда собственник привлечен к административной ответственности.

На сегодня самовольно возведенные объекты демонтированы собственником.

Работа по выявлению и сносу незаконных объектов в городе продолжается. Ранее по решению суда были демонтированы пристройка к жилому дому с летней площадкой на проспекте Достык, 42/74, незаконный минимаркет, пятиэтажное здание по проспекту Сейфуллина, 348, двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова, самовольная торговая пристройка на улице Розыбакиева.

Также были снесены крупный объект по улице Циолковского, незаконная летняя терраса кафе по улице Розыбакиева, терраса ресторана по улице Кажымукана, общепит по улице Толе би, 293/1, пристройка к продуктовому магазину по улице Хаджи Мукана, 34.