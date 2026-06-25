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    Очередное незаконное кафе снесли в Алматы

    Летняя терраса располагалась по улице Гете, участок 274/32, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Очередное незаконное кафе снесли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В ходе проведения внеплановой проверки было выявлено, что объект возведен без разрешительных документов.

    — Однако еще до окончания проверки собственником произведен демонтаж самовольного строения в добровольном порядке, — сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.

    Ранее в Алматы снесли торговый рынок «Береке», который функционировал без разрешительных документов.

    Работа по выявлению и сносу незаконных объектов в городе продолжается. Ранее по решению суда были демонтированы пристройка к жилому дому с летней площадкой на проспекте Достык, 42/74, двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова. 

    Снос Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор