Очередное незаконное кафе снесли в Алматы

В ходе проведения внеплановой проверки было выявлено, что объект возведен без разрешительных документов.

— Однако еще до окончания проверки собственником произведен демонтаж самовольного строения в добровольном порядке, — сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Ранее в Алматы снесли торговый рынок «Береке», который функционировал без разрешительных документов.

Работа по выявлению и сносу незаконных объектов в городе продолжается. Ранее по решению суда были демонтированы пристройка к жилому дому с летней площадкой на проспекте Достык, 42/74, двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова.