Очередное незаконное кафе снесли в Алматы
Летняя терраса располагалась по улице Гете, участок 274/32, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе проведения внеплановой проверки было выявлено, что объект возведен без разрешительных документов.
— Однако еще до окончания проверки собственником произведен демонтаж самовольного строения в добровольном порядке, — сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
Ранее в Алматы снесли торговый рынок «Береке», который функционировал без разрешительных документов.
Работа по выявлению и сносу незаконных объектов в городе продолжается. Ранее по решению суда были демонтированы пристройка к жилому дому с летней площадкой на проспекте Достык, 42/74, двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова.