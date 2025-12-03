Нетаньяху заявил о возможности сделки с Сирией

Выступая перед ранеными военнослужащими, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что соглашение с Сирией «возможно» при условии создания Дамаском демилитаризованной зоны от столицы до районов, примыкающих к горе Хермон. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что удержание стратегических территорий, включая подступы к Хермону, остается для Израиля вопросом обеспечения безопасности населения.

— То, что мы ожидаем от Сирии, — это создание демилитаризованной буферной зоны от Дамаска до районов у подножия Хермона. Мы держим эти территории, чтобы гарантировать безопасность граждан Израиля, и так будет дальше, — отметил израильский премьер-министр.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the wounded 55th Brigade reserve fighters who were involved in the clash in Syria.



The Prime Minister praised the soldiers for their actions in battle and wished them a full recovery.https://t.co/2EpeiviQUC pic.twitter.com/bheOqp7BOa — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 2, 2025

— При наличии доброй воли и понимания этих принципов соглашение достижимо, но мы в любом случае будем руководствоваться нашими основами, — добавил он.

Заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о важности «сильного и прямого диалога» между Израилем и Дамаском в рамках посреднических усилий Вашингтона по достижению пакта о ненападении между этими странами.

Как мы ранее сообщали, в результате операции израильской армии на юге Сирии в минувшую пятницу погибли 13 сирийцев. Израильские военные заявили, что целью операции были вооруженные боевики. Во вторник Нетаньяху посетил солдат, раненых в ходе этого боестолкновения.

Сирия официально не признает Израиль, который оккупировал сирийские территории с декабря 2024 года.

Израиль также аннексировал спорную с Сирией территорию — Голанские высоты, что не признается другими государствами за исключением США.

