Нетаньяху заявил о возможности сделки с Сирией
Заявления израильского премьера по сирийскому направлению вновь обозначили ожидания Тель-Авива от будущих договоренностей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Выступая перед ранеными военнослужащими, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что соглашение с Сирией «возможно» при условии создания Дамаском демилитаризованной зоны от столицы до районов, примыкающих к горе Хермон. Об этом сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что удержание стратегических территорий, включая подступы к Хермону, остается для Израиля вопросом обеспечения безопасности населения.
— То, что мы ожидаем от Сирии, — это создание демилитаризованной буферной зоны от Дамаска до районов у подножия Хермона. Мы держим эти территории, чтобы гарантировать безопасность граждан Израиля, и так будет дальше, — отметил израильский премьер-министр.
Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the wounded 55th Brigade reserve fighters who were involved in the clash in Syria.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 2, 2025
The Prime Minister praised the soldiers for their actions in battle and wished them a full recovery.https://t.co/2EpeiviQUC pic.twitter.com/bheOqp7BOa
— При наличии доброй воли и понимания этих принципов соглашение достижимо, но мы в любом случае будем руководствоваться нашими основами, — добавил он.
Заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о важности «сильного и прямого диалога» между Израилем и Дамаском в рамках посреднических усилий Вашингтона по достижению пакта о ненападении между этими странами.
Как мы ранее сообщали, в результате операции израильской армии на юге Сирии в минувшую пятницу погибли 13 сирийцев. Израильские военные заявили, что целью операции были вооруженные боевики. Во вторник Нетаньяху посетил солдат, раненых в ходе этого боестолкновения.
Сирия официально не признает Израиль, который оккупировал сирийские территории с декабря 2024 года.
Израиль также аннексировал спорную с Сирией территорию — Голанские высоты, что не признается другими государствами за исключением США.
Что такое Голанские высоты, кому они принадлежат и каков их сегодняшний статус — читайте здесь.