    16:24, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нетаньяху заявил о возможности сделки с Сирией

    Заявления израильского премьера по сирийскому направлению вновь обозначили ожидания Тель-Авива от будущих договоренностей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Нетаньяху заявил о возможности сделки с Сирией
    Фото: x.com / @ IsraeliPM

    Выступая перед ранеными военнослужащими, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что соглашение с Сирией «возможно» при условии создания Дамаском демилитаризованной зоны от столицы до районов, примыкающих к горе Хермон. Об этом сообщает Reuters.

    Он подчеркнул, что удержание стратегических территорий, включая подступы к Хермону, остается для Израиля вопросом обеспечения безопасности населения.

    — То, что мы ожидаем от Сирии, — это создание демилитаризованной буферной зоны от Дамаска до районов у подножия Хермона. Мы держим эти территории, чтобы гарантировать безопасность граждан Израиля, и так будет дальше, — отметил израильский премьер-министр.

    — При наличии доброй воли и понимания этих принципов соглашение достижимо, но мы в любом случае будем руководствоваться нашими основами, — добавил он.

    Заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о важности «сильного и прямого диалога» между Израилем и Дамаском в рамках посреднических усилий Вашингтона по достижению пакта о ненападении между этими странами.

    Как мы ранее сообщали, в результате операции израильской армии на юге Сирии в минувшую пятницу погибли 13 сирийцев. Израильские военные заявили, что целью операции были вооруженные боевики. Во вторник Нетаньяху посетил солдат, раненых в ходе этого боестолкновения.

    Сирия официально не признает Израиль, который оккупировал сирийские территории с декабря 2024 года.

    Израиль также аннексировал спорную с Сирией территорию — Голанские высоты, что не признается другими государствами за исключением США. 

    Что такое Голанские высоты, кому они принадлежат и каков их сегодняшний статус — читайте здесь.

    Сирия Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
