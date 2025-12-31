Нетаньяху заявил о попытках Ирана восстановить ракетную и ядерную программы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран пытается восстановить баллистические и ядерные возможности, которые, по его словам, были существенно повреждены в ходе войны в июне. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News во вторник.

По оценке главы израильского правительства, Израилю удалось значительно отбросить Иран назад как в ракетной, так и в ядерной сферах, однако Тегеран продолжает попытки компенсировать понесенные потери.

В частности, после разрушения объекта в Фордо Иран, по его словам, стремится продолжить ядерную программу на других площадках и возобновить производство баллистических ракет.

— Мы существенно отбросили их назад в обеих сферах, но они попытаются восстановиться, — отметил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что ключевым условием предотвращения эскалации остается полный отказ Ирана от обогащения урана, вывоз уже накопленных материалов за пределы страны и проведение международных инспекций.

Нетаньяху отметил, что Израиль не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации, однако дал понять, что в случае новых шагов со стороны Тегерана ответ может быть жестким. Он также добавил, что не уверен, принял ли Иран решение перейти критическую черту в развитии своей ядерной программы, учитывая недавний конфликт и позицию Вашингтона.

