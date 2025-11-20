Нехватка противовирусных в аптеках Астаны: как можно было избежать дефицита

Посты с поиском проивовирусных лекарств заполонили соцсети. Казахстанцы делятся друг с другом адресами аптек, где еще удается найти нужный препарат. С нехваткой столкнулась и жительница Астаны, мама двоих детей Назым Курганова. Малыши серьезно заболели, температура поднималась выше 39 градусов. Сбить ее имеющимися препаратами не удавалось, а рекомендованное лекарство пропало из аптек Астаны. Пришлось искать его в других городах.

— Мои дети недавно переболели дважды. Ничего не помогало, я очень сильно переживала из-за этого. По рекомендации врача купила флувир, однако во второй раз в городе не смогла найти этот препарат. Пришлось заказывать его из Павлодара и ждать доставку. Естественно, что это вышло дороже, — говорит Назым Курганова.

Повышенный спрос на отдельные противовирусные начался после того, как врачи-блогеры в социальных сетях стали рекомендовать конкретные средства. В больницах пациентам с подтвержденным гонконгским гриппом также назначали специализированные лекарства, а их названия быстро разошлись по чатам и мессенджерам. Взрослые покупали мощные противовирусные себе и детям «про запас».

В результате дефицит коснулся именно самых популярных позиций, тогда как менее раскрученные аналоги по-прежнему есть в продаже. По мнению главы Казахстанской ассоциации независимых аптек Талгата Омарова, ситуации с нехваткой можно было избежать, если бы врачи писали в назначениях активное вещество, а не название препарата.

— Есть действующее вещество. Поэтому необходимо прописывать в рецептах не название, а действующее вещество. Допустим осельтамивир может быть и в тамифлю, также может быть и в других препаратах. Это и есть ошибка. Мы всегда за то, чтобы ввели электронный рецепт, — говорит Талгат Омаров.

Обеспечение противовирусными препаратами обсуждали сегодня и в Правительстве. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил добиться того, чтобы во всех аптеках страны необходимые противовирусные были в достаточном количестве. В Астане, к примеру, уже в ближайшие дни ожидается крупная партия популярных противовирусных препаратов на основе осельтамивира.

— Единственный вопрос возникает по некоторым противовирусным препаратам флувир и флукап. По данному препарату возник очень большой спрос, вчера со всеми крупными сетями переговорили. В определенных аптеках данный препарат отсутствует. В ближайшие дни планируется большая поставка, — сказал Бауыржан Жусип, председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Отмечается, что с начала эпидсезона в стране зарегистрировано свыше 1,4 млн случаев ОРВИ, среди заболевших 66% дети. Но поводов для паники нет, уверена глава минздрава. Акмарал Альназарова призвала казахстанцев соблюдать спокойствие и не создавать искусственный ажиотаж. По словам министра, в стране сформирован достаточный запас противовирусных и жаропонижающих лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов.