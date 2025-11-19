РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:48, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минздрав объяснил дефицит отдельных противовирусных в аптеках Астаны

    В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали ситуацию с лекарственным обеспечением противовирусными препаратами в аптеках Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дәріхана
    Фото: Мухтор Холдорбеков /Kazinform

    Во время пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций журналисты попросили представителей Минздрава прокомментировать жалобы астанчан на отсутствие ряда лекарств.

    — В целом по лекарственным препаратам в рознице мы ситуацию взяли на мониторинг. Вчера проводили встречу с крупными аптечными сетями города. По жаропонижающим, нестероидным противовоспалительным препаратам и другим позициям в аптеках имеется более чем двухмесячный запас. Единственный вопрос возникает по некоторым видам противовирусных препаратов — Флувир и Флукап. По этим препаратам действительно вырос спрос. Мы переговорили с крупными сетями, и в отдельных аптеках они отсутствуют. В ближайшие дни ожидается большая поставка. Как нам сообщили, сегодня-завтра крупные аптечные сети, такие как Zerde, Медсервис Плюс, планируют крупную поставку. Думаю, сегодня эти препараты уже появились в городе, - сообщил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Бауыржан Джусипов.

    Журналисты также указали, что в аптеках Астаны отсутствуют аспирин в таблетках, ацетилсалициловая кислота и другие недорогие лекарства, которыми традиционно пользовались казахстанцы.

    — Такой информации у нас нет. Нестероидные противовоспалительные препараты в наличии имеются. По аспирину конкретно не могу прокомментировать, но есть разные аналоги — такие как парацетамол. По ним запасы в достаточном количестве имеются, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с рекомендациями по ОРВИ.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
