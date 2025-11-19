РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:09, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам с рекомендациями по ОРВИ

    В Минздраве проводят санитарно-просветительную работу среди населения через средства массовой информации и социальные сети по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает Kazinform.

    министр здравоохранения
    Фото: Правительство РК

    По ее словам, сейчас в школах и детских садах ежедневно ведут мониторинг заболеваемости и посещаемости. В образовательных организациях каждый день работает утренний «фильтр» для выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа. Учреждения соблюдают температурный режим и проводят регулярную дезинфекцию помещений.

    — В местах массового пребывания населения размещены информационные материалы (памятки, инструкции, плакаты, видеоматериалы) по вопросам профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19, — отметил Альназарова.

    Министр призвала казахстанцев соблюдать простые рекомендации для снижения риска заболевания:

    • ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
    • регулярное проветривать помещения;
    • использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
    • при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы).

    18 ноября в ВКО медики зафиксировали рост ОРВИ, при этом ситуация по сезонным вирусам остается контролируемой. 

    Адия Абубакир
    Автор
