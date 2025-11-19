Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам с рекомендациями по ОРВИ

По ее словам, сейчас в школах и детских садах ежедневно ведут мониторинг заболеваемости и посещаемости. В образовательных организациях каждый день работает утренний «фильтр» для выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа. Учреждения соблюдают температурный режим и проводят регулярную дезинфекцию помещений.

— В местах массового пребывания населения размещены информационные материалы (памятки, инструкции, плакаты, видеоматериалы) по вопросам профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19, — отметил Альназарова.

Министр призвала казахстанцев соблюдать простые рекомендации для снижения риска заболевания:

ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

регулярное проветривать помещения;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы).

18 ноября в ВКО медики зафиксировали рост ОРВИ, при этом ситуация по сезонным вирусам остается контролируемой.