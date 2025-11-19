Премьер-министр Казахстана поручил усилить контроль за качеством медпомощи в сезон вирусов

К этой теме он обратился во время заседания Правительства.

— Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан. В случае необходимости развернуть дополнительные места в стационарах и организовать выездные мобильные бригады, — сказал Олжас Бектенов.

Глава Правительства отдельно отметил важность лекарственного обеспечения. По его словам, противовирусные препараты должны быть доступны в достаточном объеме во всех аптеках.

Он также поручил министру здравоохранения активизировать разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний и держать ситуацию под постоянным контролем.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась на 20% по сравнению с прошлым эпидсезоном. В текущем сезоне выявили 590 случаев гриппа, 587 из которых гонконгский грипп.