    10:37, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Казахстана поручил усилить контроль за качеством медпомощи в сезон вирусов

    Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил ряд поручений Министерству здравоохранения и акиматам в связи с сезонным ростом вирусных заболеваний, передает Kazinform.

    В Павлодаре фиксируют рост вирусных инфекций среди детей
    Фото: Правительство РК

    К этой теме он обратился во время заседания Правительства.

    — Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан. В случае необходимости развернуть дополнительные места в стационарах и организовать выездные мобильные бригады, — сказал Олжас Бектенов.

    Глава Правительства отдельно отметил важность лекарственного обеспечения. По его словам, противовирусные препараты должны быть доступны в достаточном объеме во всех аптеках.

    Он также поручил министру здравоохранения активизировать разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний и держать ситуацию под постоянным контролем.

    Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась на 20% по сравнению с прошлым эпидсезоном. В текущем сезоне выявили 590 случаев гриппа, 587 из которых гонконгский грипп. 

     

