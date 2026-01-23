Назван состав сборной Казахстана по фристайл-акробатике на Олимпиаду в Милане

После завершения 6-ти этапов Кубка мира сезона 2025/2026 по фристайл-акробатике, определился состав национальной сборной, который представит Казахстан на предстоящей Олимпиаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.