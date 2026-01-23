РУ
    22:27, 22 Январь 2026

    Назван состав сборной Казахстана по фристайл-акробатике на Олимпиаду в Милане

    После завершения 6-ти этапов Кубка мира сезона 2025/2026 по фристайл-акробатике, определился состав национальной сборной, который представит Казахстан на предстоящей Олимпиаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.

    Назван состав сборной Казахстана по фристайл-акробатике на Олимпиаду в Милане
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

    В него вошли Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асылхан Асан и Аяна Жолдас.

    К текущему моменту Казахстан имеет лицензии в следующих видах спорта:

