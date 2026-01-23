22:27, 22 Январь 2026 | GMT +5
Назван состав сборной Казахстана по фристайл-акробатике на Олимпиаду в Милане
После завершения 6-ти этапов Кубка мира сезона 2025/2026 по фристайл-акробатике, определился состав национальной сборной, который представит Казахстан на предстоящей Олимпиаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.
В него вошли Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асылхан Асан и Аяна Жолдас.
К текущему моменту Казахстан имеет лицензии в следующих видах спорта:
- биатлон — Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева;
- конькобежный спорт — Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко;
- шорт-трек — Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан;
- фигурное катание — Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.