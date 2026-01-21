Названы имена биатлонистов-участников Олимпады-2026 из Казахстана

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал право отправить на зимнюю Олимпиаду-2026 4 спортсменов в биатлоне, 2 мужчин и 2 женщин. Однако, имена тех, кто поедет на главные старты четырехлетия, должны были назвать в тренерском совете.

Накануне состоялось итоговое заседание, по итогам которого решено, что Казахстан на Олимпиаде-2026 в биатлоне представят чемпион зимних Азиатских игр Владислав Киреев, серебряный призер зимних Азиатских игр Асет Дюсенов, а также Милана Генева и Айша Ракишева

— Сформированный состав является одним из самых молодых в истории выступлений сборной, средний возраст спортсменов составляет 24–25 лет. Несмотря на дебютный статус большинства участников, команда обладает высоким потенциалом, имея в активе в общей сложности 17 лицензий на дистанции, — объяснили выбор атлетов в СБК.

В настоящее время сборная находится в Чехии, где принимает участие в очередном этапе Кубка мира. Данные старты являются заключительной частью финального этапа подготовки согласно утвержденному графику. По завершении этапа команда отправится в Италию.

Первая биатлонная гонка в Милане стартует 8 февраля, полное расписание выступления казахстанцев на зимней Олимпиаде-2026 доступно по данной ссылке.

Всего на Олимпиаду-2026 поедут 36 спортсменов из Казахстана, которые будут соревноваться за награды в 10 видах спорта.