Назван регион-лидер Казахстана по сбору зерна

Уборочная кампания этого года в Акмолинской области стала одной из самых результативных за последние годы и вывела регион в лидеры по валовому сбору зерна.

Намолочено свыше 7,6 млн тонн зерновых при средней урожайности 16,3 ц/га. Более 70% зерна соответствует требованиям третьего класса, что усиливает экспортные позиции региона на традиционных и новых направлениях. В хозяйствах, где использовали семена казахстанской селекции «Акмола 2», «Астана 2» и «Айна», средняя урожайность превысила 30 ц/га, а в ТОО «Максимовское» достигла 41,2 ц/га.

Добиться высоких показателей удалось во многом за счет более широкого применения минеральных удобрений, элитных семян и средств защиты растений.

Акмолинская область также входит в число лидеров по диверсификации посевов. В этом году площади масличных культур впервые доведены до 500 тыс. гектаров, что в 2,5 раза больше уровня прошлого года.

Кроме того, с начала года в Акмолинской области произведено сельхозпродукции на 1 трлн тенге. По итогам года объем производства ожидается на уровне 1,2 трлн тенге.

Для увеличения доли глубокой переработки в регионе реализуется несколько крупных проектов с международным участием. Это строительство завода по глубокой переработке зерна мировым холдингом Dalian Hesheng Holdings. Объем иностранных инвестиций составляет $1,8 млрд, мощность переработки — до 3 млн тонн зерна в год. Проект планируется запустить в 2028 году.

В октябре этого года подписано стратегическое соглашение о строительстве второго комплекса по глубокой переработке зерна с компанией Hopfull Grain в Шортандинском районе. Объем инвестиций составит $1,5 млрд. В Есильском районе планируется построить два завода по переработке пшеницы и производству кормов, а также элеватор и комбикормовый завод.