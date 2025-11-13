В Акмолинской области началось строительство первого завода по глубокой переработке зерна

— По сравнению с прошлым годом это на 250 млрд тенге больше. Такой рост обеспечен запуском новых предприятий, внедрением современных технологий и созданием рабочих мест. Основным инструментом привлечения инвестиций стало создание четырех индустриальных зон, включая республиканскую зону «Акмола». Сегодня она становится настоящим центром притяжения для инвесторов. В ее портфеле уже сосредоточены проекты на сумму более 1 трлн тенге, что позволило открыть более 4 тысяч рабочих мест, — сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на площадке Службы центральных коммуникаций, рассказывая о социально-экономическом потенциале региона.

Фото: акимат Акмолинской области

Глава региона также сообщил о начале строительства первого завода по глубокой переработке зерна. На предприятии будет создано до 3 тысяч рабочих мест, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации для прохождения государственной экспертизы.

— Общий объем инвестиций составит 1,8 млрд долларов США. В рамках проекта планируется построить завод по переработке до 3 миллионов тонн зерна в год (срок реализации — 2025–2028 годы). Основное направление производства — продукты с высокой добавленной стоимостью, востребованные на рынке: глутамат натрия, крахмал и минеральные удобрения. Кроме того, планируется строительство предприятий по выпуску клинкерной продукции, облицовочного кирпича, а также пестицидов и удобрений, — добавил аким.

