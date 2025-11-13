Марат Ахметжанов встретился с жителями Сандыктауского района

Аграрный сектор по-прежнему остается главным локомотивом экономики района. В этом году почти втрое увеличены площади посевов высокорентабельных масличных культур, на льготное кредитование посевной и уборочной кампаний, приобретение техники и субсидирование производственных затрат выделено 15,1 млрд тенге.

— По итогам сезона район собрал почти 700 тысяч тонн зерна при рекордной урожайности 22,4 центнера с гектара. Лучшие результаты показали хозяйства «Максимовское», «Колос Золотая Нива» и «Сандыктау-Агро», — отметил глава региона.

Шесть хозяйств уже внедряют цифровые технологии — дроны, GPS и «электропастухи» для управления посевами, техникой и пастбищами.

Фото: акимат Акмолинской области

Особое внимание уделено инвестициям. В этом году реализовано восемь инвестпроектов, включая строительство зерноочистительного комплекса, модернизацию сушильных мощностей и диверсификацию растениеводства. Среди крупных инициатив — проект ТОО «Максимовское» по строительству современного цеха по калибровке и сепарации чечевицы.

— Каждая копейка инвестиций — это фундамент новых предприятий, рабочих мест и, соответственно, роста благосостояния жителей. По сравнению с прошлым годом объем инвестиций снизился, и это сигнал, что нужно активнее привлекать бизнес, создавать условия для новых проектов, — сказал Марат Ахметжанов.

Среди приоритетных направлений — развитие инфраструктуры. В этом году на ремонт водопропускников по автодорогам Каменка — Дорогинк», Петровка — Улан-Тучное и на подъезде к с. Новоселовка направлено около 100 млн тенге. В с. Балкашино продолжается строительство новой котельной и тепловых сетей, что позволит обеспечить теплом свыше ста домов.

Реализуется и масштабный проект по углублению и расширению русла реки Жабай. Как отметил Марат Ахметжанов, необходимо переходить от борьбы с последствиями паводков к устранению их причин. Новый водоотводной канал и накопитель объемом 1,5 млн кубометров обеспечат безопасность нескольких населенных пунктов.

Район активно внедряет механизм выкупа готового жилья у частных застройщиков. В Балкашино уже приобретены два 16-квартирных дома общей стоимостью свыше 500 млн тенге.

Фото: акимат Акмолинской области

Во время встречи жители обратились с рядом предложений. В частности, поднимался вопрос о строительстве моста в селе Каменка, открытии центра активного долголетия. Сельхозпроизводители попросили пересмотреть сроки поставки дизельного топлива.

Марат Ахметжанов поручил начать строительство постоянного моста в следующем году, дал разъяснения по поставкам топлива. В ответ на предложение организации нового центра, он подчеркнул:

— Старшее поколение заслуживает внимания и заботы. Мы выделим помещение или начнем строительство нового, чтобы у наших ветеранов и пожилых людей было место, где можно собираться, общаться, заниматься спортом, — сказал глава региона.

Подводя итоги встречи, Марат Ахметжанов поблагодарил жителей за активный диалог и заинтересованность в развитии района.

В ходе поездки глава региона также посетил Центр творчества для детей.