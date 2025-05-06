Насколько реален экспорт 20 млн тонн нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан

Если испытательный срок пройдет удачно…

В Казахстане ежегодно добывается около 90 миллионов тонн нефти. Большая ее часть экспортируется в другие государства. Например, в прошлом году из наших недр было добыто 86,7 миллиона тонн нефти, из них 69% было продано за границу. Об этом сообщил главный эксперт департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Султанбек Садуахасов в беседе с корреспондентом Kazinform.

— Основное направление экспорта казахстанской нефти — страны Евросоюза, то есть Италия, Франция, Нидерланды и другие. Также мы поставляем нефть в Индию, страны Центральной Азии и Южную Корею. Самый большой спрос в Италии, — сообщил С. Садуахасов.

В прошлом году наша страна экспортировала через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на рынки Европы и Азии 54,9 миллиона тонн нефти. По нефтепроводу Атырау-Самара отправлено 8,8 миллиона тонн, через порт Актау отгружено 3,6 миллиона тонн, по маршруту Атасу-Алашанькоу поставлено в Китай 1,2 миллиона тонн.

Фото: KМГ

Часть нефти, отгружаемой из порта Актау, попадает в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Это альтернативный путь поставки нефти в страны Средиземноморского региона и Турцию. В прошлом году по этой линии транспортировали 1,4 миллиона сырья.

— Годовая пропускная способность трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан — 50 миллионов тонн. По действующему соглашению Казахстан может экспортировать по этому маршруту 1,5 миллиона тонн сырья в год. Азербайджан выразил заинтересованность в увеличении этого объема до 2,2 миллиона тонн. Мы работаем по этому направлению с заинтересованными государственными органами обеих сторон, — сказал специалист Министерства экономики С. Садуахасов.

И все же, по его словам, это будет не скоро. Сейчас соглашение между Азербайджаном и Казахстаном на испытательном сроке, который продлится 4 месяца. Специалисты намерены постепенно увеличивать объем «черного золота», поставляемого из Казахстана, и понаблюдать, как это воспримет рынок.

Фото: из личного архива Куаныша Кескинбаева

— В составе нашей нефти есть сера и меркаптан. В азербайджанской нефти меркаптана нет совсем, а серы очень мало. Не отразится ли негативно поставляемая из Казахстана нефть на качестве и цене азербайджанской продукции? Испытательный срок назначен для этого. После этого мы будем постепенно увеличивать объем казахстанской нефти согласно договору, — говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ТОО «КМГ Кашаган Б.В.» Куаныш Кескинбаев.

По его словам, если испытательный срок пройдет, как ожидается, то в 2025 году объем экспорта нефти по этому маршруту можно увеличить до 1,75 миллиона тонн. В следующем году планируется довести объем до 2 миллионов тонн.

Соответствуют ли наши возможности нашим интересам?

В ноябре прошлого года министр энергетики сообщил, что Казахстан заинтересован в увеличении до 20 миллионов тонн объема нефти, экспортируемой по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Но когда удастся это сделать, по мнению специалистов, прогнозировать сложно.

— Сейчас имеющаяся инфраструктура не способна экспортировать 20 миллионов тонн нефти. Из Атырау (с Тенгиза) до Актау мы возим нефть по железной дороге. Сейчас объем можно довести, в лучшем случае, до 5 миллионов тонн. Чтобы увеличить этот показатель до 20 миллионов, нужно всесторонне изучить все вопросы, работать совместно государству и частным инвесторам, — говорит К. Кескинбаев.

Председатель коллегии ОЮЛ «Союз нефтесервисных компаний Казахстана» Рашид Жаксылыков высказал мнение о важности увеличения объема добычи нефти именно сейчас, прежде чем искать альтернативный маршрут.

Фото: из личного архива Рашида Жаксылыкова

— Если цена нефти будет стабильно держаться в пределах 70-80 долларов, конечно, очень уместно искать какую-то хорошую альтернативу. А если она будет ниже 40 долларов, какая польза от добычи нефти? На мой взгляд, нам, прежде чем искать альтернативный маршрут, будет полезнее увеличить объем нефти, — говорит Р. Жаксылыков

Что касается транспортировки, то, например, в связи с качеством нефти, которая будет поставляться по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, она будет оцениваться выше марки Brent. Нефть, проходящая через Россию по КТК, несколько дешевле. (Сегодня 1 баррель нефти Brent стоит немного больше 60 долларов).

К. Кескинбаев считает, что если увеличится экспорт нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан, то увеличится возможность представить казахстанскую продукцию на мировой арене.

Здесь геополитическое значение доминирует над экономической эффективностью. Р. Жаксылыков уверен, что благодаря этому маршруту сотрудничество тюркских государств еще более укрепится.

— Как известно, союз тюркоязычных государств должен укрепляться не только за счет политических меморандумов, но и за счет крупных экономических проектов. С этой точки зрения, это будет одним из удачных решений, — говорит эксперт.

Ранее мы писали об экономических рисках и выгодах маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан для казахстанской нефти.

Накануне заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Асет Магауов ответил на вопрос о том, как резкое падение цен на нефть может отразиться на Казахстане. А ранее Министерство национальной экономики РК в ответ на запрос агентства Kazinform предоставило информацию о том, по какому сценарию будет вестись работа в случае сохранения цены на нефть на неблагоприятном для Казахстана уровне в течение длительного времени.

Напомним, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод сообщил, что с 1 мая 2025 года снизится тариф на переработку нефти.