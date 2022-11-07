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Необходимо довести отгрузку нефти через Актау и Курык до 20 млн тонн - Президент

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Ноября 2022, 12:50
Необходимо довести отгрузку нефти через Актау и Курык до 20 млн тонн - Президент

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауская область в силу своего выгодного географического положения имеет огромный потенциал. Перед нами стоит задача рационально использовать свои сильные стороны и сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения. Об этом заявил на встрече с населением региона находящийся в Мангистау с рабочей поездкой Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана, отметил Касым-Жомарт Токаев. На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла.

«Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов», - сказал Президент.

По его словам, с учетом нынешней ситуации на мировых рынках, дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение.

«По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами. Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год», - заявил Глава государства.


Президент Казахстана   Мангистауская область   Нефть  
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