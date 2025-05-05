Мы готовы к любым колебаниям цен на нефть — замглавы КазМунайГаза

Он отметил, что рынок нефти достаточно волатильный, любые геополитические или экономические факторы вызывают существенное снижение или, наоборот, рост цен на нефть.

— Что касается «КазМунайГаза», то у нас порядка 70% нефти продается на внутреннем рынке, и наши цены гораздо ниже экспортных. Соответственно, пока экспортная цена колеблется, внутренние цены остаются ниже самой низкой экспортной цены. Колебания экспортной цены происходят значительно выше уровня внутреннего рынка. Поэтому 70% нашей реализации, приходящейся на внутренний рынок, не зависит от котировок. Тем более, экспорт бензина и дизельного топлива у нас ограничен — все реализуется внутри страны, — пояснил Асет Магауов на брифинге в Правительстве.

По его словам, аналитики прогнозируют сохранение цены на нефть в пределах 65 долларов за баррель в этом году.

— Но никто не может точно предсказать эти значения. В целом, мы не видим рисков для «КазМунайГаза». Подготовлены альтернативные сценарии на случай резкого падения цен, определены меры по возможной оптимизации. В принципе, мы готовы к любым колебаниям цен на нефть. Колебания происходят почти каждый день. Здесь важен долгосрочный тренд. Последние прогнозы указывают на цену в районе 65 долларов за баррель, — добавил замглавы компании.

Ранее вопрос приватизации Атырауского НПЗ прокомментировали в «КазМунайГазе».

Министерство национальной экономики РК в ответ на запрос агентства Kazinform предоставило информацию о том, по какому сценарию будет вестись работа в случае сохранения цены на нефть на неблагоприятном для Казахстана уровне в течение длительного времени.