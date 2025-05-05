Вопрос приватизации Атырауского НПЗ прокомментировали в КазМунайГазе

По его словам, ранее рабочая группа при АЗРК рассмотрела вопросы регулирования государственного сектора. Одной из рекомендаций группы было уменьшение госдоли как добывающих, так и нефтеперерабатывающих активов.

— Пока окончательных решений по рекомендациям рабочей группы не принято. Но в целом, критерий был основной заложен, что рынок должен быть дерегулирован и созданы условия для того, чтобы заводы в конкурентной среде могли функционировать и соответственно был на них спрос в процессе приватизации, — отметил Асет Магауов.

Он также прокомментировал необходимость дополнительных инвестиций в модернизацию НПЗ. По его словам, в 2008 году во время модернизации основной акцент был сделан на увеличение выпуска ароматики на соответствие класса К-4, К-5.

— Вместе с тем, определенные объекты требуют дополнительных инвестиций, так как стоит задача перехода с ежегодного текущего капитального ремонта на трехлетний межремонтный период, в этой связи был проведен аудит. Сейчас проводится оценка, сколько это потребует дополнительных средств. Я думаю, что средства будут саккумулированы в пределах текущей финансовой деятельности завода. При необходимости будут привлечены заемные средства. Этот процесс никак не связан с привлечением инвестора, — добавил замглавы компании.

Ранее в Минэнерго РК заявили, что продажа доли АНПЗ не рассматривается.

Как строился АНПЗ в военные годы — читайте по ссылке.