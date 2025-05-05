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    13:23, 05 Май 2025 | GMT +5

    Вопрос приватизации Атырауского НПЗ прокомментировали в КазМунайГазе

    Рассматривается ли сегодня вопрос приватизации Атырауского НПЗ, ответил заместитель председателя правления АО «НК КазМунайГаз» Асет Магауов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вопрос приватизации Атырауского НПЗ прокомментировали в КазМунайГазе
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, ранее рабочая группа при АЗРК рассмотрела вопросы регулирования государственного сектора. Одной из рекомендаций группы было уменьшение госдоли как добывающих, так и нефтеперерабатывающих активов.

    — Пока окончательных решений по рекомендациям рабочей группы не принято. Но в целом, критерий был основной заложен, что рынок должен быть дерегулирован и созданы условия для того, чтобы заводы в конкурентной среде могли функционировать и соответственно был на них спрос в процессе приватизации, — отметил Асет Магауов.

    Он также прокомментировал необходимость дополнительных инвестиций в модернизацию НПЗ. По его словам, в 2008 году во время модернизации основной акцент был сделан на увеличение выпуска ароматики на соответствие класса К-4, К-5.

    — Вместе с тем, определенные объекты требуют дополнительных инвестиций, так как стоит задача перехода с ежегодного текущего капитального ремонта на трехлетний межремонтный период, в этой связи был проведен аудит. Сейчас проводится оценка, сколько это потребует дополнительных средств. Я думаю, что средства будут саккумулированы в пределах текущей финансовой деятельности завода. При необходимости будут привлечены заемные средства. Этот процесс никак не связан с привлечением инвестора, — добавил замглавы компании.

    Ранее в Минэнерго РК заявили, что продажа доли АНПЗ не рассматривается.

    Как строился АНПЗ в военные годы — читайте по ссылке.

    Теги:
    Атырауская область КазМунайГаз НПЗ
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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