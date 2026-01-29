Нападение с ножом на прохожую в Шымкенте: подозреваемый ранен при задержании

Сообщение о нападении поступило на пульт «102» от очевидцев. Они сообщили, что неизвестный мужчина наносит ножевые ранения прохожей женщине.

По предварительным данным, подозреваемый на почве неприязненных отношений напал на потерпевшую и нанес ей смертельные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый был задержан полицейскими по горячим следам. Он оказал сопротивление и попытался напасть на полицейских с ножом. Несмотря на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия и предупреждение о применении оружия, подозреваемый продолжал представлять реальную угрозу. Сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие.

Кадр из видео

— При задержании вооруженный подозреваемый оказал сопротивление, в связи с чем, в соответствии с требованиями законодательства, в отношении него сотрудниками полиции применено табельное оружие, — сообщили в ДП Шымкента.

Подозреваемый доставлен в медицинское учреждение и взят под стражу.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, нападавшим оказался 32-летний уроженец Актюбинской области, ранее судимый, безработный.

Погибшей женщине было 41 год. У нее остались муж и двое несовершеннолетних детей.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее после резонансного убийства студентки Нурай Серикбай своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель. Несколько сотрудников уволены из органов внутренних дел после поручения Президента проверить действия правоохранительных органов по этому делу. Подозреваемого, нанесшего девушке ножевые ранения, задержали, уголовное дело возбуждено по статьям «Принуждение к браку» и «Сталкинг».

Также МВД возбудило отдельное уголовное дело в отношении полицейских по факту халатности.