На месторождении Тенгиз произошло временное снижение добычи нефти — Минэнерго
Операционный сбой на Тенгизе привел к временному снижению добычи нефти. О этом сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан, передает Kazinform.
— 28 мая 2026 года на одном из производственных объектов компании «Тенгизшевройл» (ТШО) произошел операционный сбой, приведший к временному снижению производства нефти. В настоящее время компания принимает необходимые оперативные меры, процесс добычи на месторождении находится на стадии восстановления. Рисков для персонала, населения и окружающей среды не зафиксировано, — сообщила Асель Серикпаева, советник министра — официальный представитель Министерства энергетики РК.
По ее словам, текущая ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики.
Напомним, в январе на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было.
Тогда оператор месторождения «Тенгизшевройл» подтвердил приостановку производства нефти на Тенгизе и Королевском. Решение принято на фоне технических проблем с электроснабжением.
Позже была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме.