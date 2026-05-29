На месторождении Тенгиз произошло временное снижение добычи нефти — Минэнерго

Операционный сбой на Тенгизе привел к временному снижению добычи нефти. О этом сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан, передает Kazinform.

— 28 мая 2026 года на одном из производственных объектов компании «Тенгизшевройл» (ТШО) произошел операционный сбой, приведший к временному снижению производства нефти. В настоящее время компания принимает необходимые оперативные меры, процесс добычи на месторождении находится на стадии восстановления. Рисков для персонала, населения и окружающей среды не зафиксировано, — сообщила Асель Серикпаева, советник министра — официальный представитель Министерства энергетики РК.

По ее словам, текущая ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики.

Напомним, в январе на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было.

Тогда оператор месторождения «Тенгизшевройл» подтвердил приостановку производства нефти на Тенгизе и Королевском. Решение принято на фоне технических проблем с электроснабжением.

Позже была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме.