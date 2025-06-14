На полтора месяца перекроют участок дороги в Алматы

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», в связи с этим с 14 июня по 4 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Радостовца от улицы Солодовникова до улицы Жандосова. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы.

— В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 16 многоквартирных жилых домов и 7 других объектов, — говорится в сообщении.

В этом году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

До 30 июня — по улице Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.