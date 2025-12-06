РУ
    Молочное производство в Костанайской области выросло почти на 10%

    По данным на 1 ноября 2025 года, численность основных видов сельскохозяйственных животных увеличилась в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

    Фото: акимат Костанайской области

    Рост обеспечивается за счёт модернизации хозяйств, внедрения современных технологий и государственной поддержки, сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов.

    По итогам десяти месяцев в области произведено 53,4 тыс. тонн мяса, 205,7 тыс. тонн молока и 319 млн штук яиц. Отмечено, что особенно молочное производство выросло на 9,4% по сравнению с 2024 годом.

    В регионе работают 17 крупных молочно-товарных ферм, также развиваются мясное животноводство, коневодство, овцеводство, свиноводство и птицеводство. Продолжают функционировать откормочные площадки общей мощностью 38 тысяч голов. Кроме того, увеличился экспорт мяса — с начала года за рубеж отправлено более 2300 тонн продукции.

    За последние два года в отрасль было вложено 20 млрд тенге. На эти средства построены и введены в эксплуатацию пять молочно-товарных ферм, что позволяет производить около 40 тысяч тонн молока в год.

    Ранее в Карагандинской области открыли современную молочно-товарную ферму.

