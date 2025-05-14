В Карагандинской области открыли современную молочно-товарную ферму

Инвестиционный проект реализовало ТОО «Рамадан МФ» совместно с сельхозпредприятием «Черниговское и К». При выходе на полную мощность в год будет сдаваться порядка 9 тысяч тонн молока. На эти объёмы планируется выйти уже в следующем году.

Фото: акимат Карагандинской области

Продукция будет поставляться на молокоперерабатывающие предприятия Карагандинской области и Астаны.

На новом предприятии побывал и поздравил сельчан аким области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

— Сегодня мы открываем современную молочно-товарную ферму — важный объект, который станет не просто новым производственным звеном, а настоящим центром экономической активности в селе. Здесь будет создано порядка 60 рабочих мест. Но самое важное — это возможность для молодёжи оставаться в родных местах, работать, развиваться и зарабатывать достойно. Я убеждён: именно такие проекты формируют новую экономику села. Там, где есть работа, будет и школа, и детский сад, и полноценная жизнь, — сказал глава региона.

Строительство МТФ велось с 2023 года. Заместитель директора по развитию животноводства ТОО «Рамадан МФ» Арман Нуржанов сообщил, что закупили первую партию коров голштинской породы. Она известна как одна из самых молочных в мире.

Фото: акимат Карагандинской области

Ферма оснащена современным европейским оборудованием для содержания и доения животных, все процессы автоматизированы, в помещениях установлен климат-контроль. Также предусмотрено собственное производство кормов.

Штат уже укомплектован специалистами. При наборе работников приоритет отдан местным жителям.

Фото: акимат Карагандинской области

— Очень приятно, что такая большая молочно-товарная ферма открылась именно в нашем районе. Раньше 27 тонн молока в сутки давал весь район, а теперь — одна ферма, — отметил почётный гражданин Карагандинской области и Нуринского района Георгий Прокоп. — Здесь всё воплощено на одной площадке. Создана кормовая база. Появились новые рабочие места. Это говорит о социальной ответственности, которую взяли на себя бизнесмены.

В целом проект отразится на развитии аграрного сектора области.