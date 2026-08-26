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    Мог ли кондиционер упасть на Улдану Мырзуан: что рассказала свидетель

    В суде по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан допросили жительницу дома Дану Хасенову, которая находилась на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мог ли кондиционер упасть на Улдану Мырзуан: что рассказала свидетель
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Свидетельница рассказала, что видела кондиционер еще до приезда бригады скорой помощи, поэтому усомнилась в версии о том, что именно он стал причиной травмирования фельдшера.

    По версии следствия, 8 ноября при обрушении фрагментов кирпичной кладки жилого дома пострадали находившиеся возле здания люди. Среди них оказалась бригада скорой помощи. 23-летняя Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы и 18 ноября скончалась.

    В социальных сетях после происшествия распространилась информация, что вместе с кирпичной кладкой на фельдшера мог упасть кондиционер. Однако во время допроса Хасенова заявила, что увидела кондиционер в другом месте еще до прибытия медиков.

    — В социальных сетях вышло, что «упал кондиционер». Тогда я удивилась, — рассказала свидетельница.

    Гособвинитель попросил уточнить, почему эта информация ее удивила.

    — Я изначально видела, что он лежал в углу. Я четко, ясно это помню. Еще у меня мысль была такая: из-за кондиционера столько дыр? Потом дошло, после сообщений из соцсетей, что кто-то пострадал из-за кондиционера, но я видела другую картину, — сказала Хасенова.

    По ее словам, кондиционер находился на стене соседнего здания.

    При этом Хасенова утверждает, что на стороне жилого дома, где произошло обрушение, кондиционеров не было.

    — В нашем доме кондиционера с той стороны не было. Единственный кондиционер — это соседнего дома, — сказала свидетельница.

    Прокурор уточнил, правильно ли он понимает, что единственный увиденный ею кондиционер упал еще до приезда скорой помощи и не мог упасть на Мырзуан. Хасенова подтвердила это.

    — Я лично так понимаю, потому что там единственный кондиционер, откуда возьмется другой? , — сказала она.

    Ранее в суде фельдшер Дильназ Байзакова рассказала о роковом вызове, повторном обрушении и последних моментах рядом с погибшей коллегой Улданой Мырзуан.

    Напомним, в ноябре 2025 года в Астане пять человек пострадали при обрушении кирпичной облицовки дома. Фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась 18 ноября 2025 года в возрасте 23 лет от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

    8 ноября она в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов после обрушения кирпичной облицовки жилого дома. Во время оказания помощи пятерым людям, оказавшимся под завалами, на нее обрушились элементы облицовки и кондиционер. После десяти дней в реанимации в крайне тяжелом состоянии Улдана Мырзуан скончалась.

    Указом Президента Казахстана Улдана Мырзуан посмертно награждена медалью «Ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

    Судебный процесс Суды Астана Происшествия Уголовное дело
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор