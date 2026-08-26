Мог ли кондиционер упасть на Улдану Мырзуан: что рассказала свидетель

В суде по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан допросили жительницу дома Дану Хасенову, которая находилась на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Свидетельница рассказала, что видела кондиционер еще до приезда бригады скорой помощи, поэтому усомнилась в версии о том, что именно он стал причиной травмирования фельдшера.

По версии следствия, 8 ноября при обрушении фрагментов кирпичной кладки жилого дома пострадали находившиеся возле здания люди. Среди них оказалась бригада скорой помощи. 23-летняя Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы и 18 ноября скончалась.

В социальных сетях после происшествия распространилась информация, что вместе с кирпичной кладкой на фельдшера мог упасть кондиционер. Однако во время допроса Хасенова заявила, что увидела кондиционер в другом месте еще до прибытия медиков.

— В социальных сетях вышло, что «упал кондиционер». Тогда я удивилась, — рассказала свидетельница.

Гособвинитель попросил уточнить, почему эта информация ее удивила.

— Я изначально видела, что он лежал в углу. Я четко, ясно это помню. Еще у меня мысль была такая: из-за кондиционера столько дыр? Потом дошло, после сообщений из соцсетей, что кто-то пострадал из-за кондиционера, но я видела другую картину, — сказала Хасенова.

По ее словам, кондиционер находился на стене соседнего здания.

При этом Хасенова утверждает, что на стороне жилого дома, где произошло обрушение, кондиционеров не было.

— В нашем доме кондиционера с той стороны не было. Единственный кондиционер — это соседнего дома, — сказала свидетельница.

Прокурор уточнил, правильно ли он понимает, что единственный увиденный ею кондиционер упал еще до приезда скорой помощи и не мог упасть на Мырзуан. Хасенова подтвердила это.

— Я лично так понимаю, потому что там единственный кондиционер, откуда возьмется другой? , — сказала она.

Ранее в суде фельдшер Дильназ Байзакова рассказала о роковом вызове, повторном обрушении и последних моментах рядом с погибшей коллегой Улданой Мырзуан.

Напомним, в ноябре 2025 года в Астане пять человек пострадали при обрушении кирпичной облицовки дома. Фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась 18 ноября 2025 года в возрасте 23 лет от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

8 ноября она в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов после обрушения кирпичной облицовки жилого дома. Во время оказания помощи пятерым людям, оказавшимся под завалами, на нее обрушились элементы облицовки и кондиционер. После десяти дней в реанимации в крайне тяжелом состоянии Улдана Мырзуан скончалась.

Указом Президента Казахстана Улдана Мырзуан посмертно награждена медалью «Ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.