Председатель ОСИ халатно отнеслась к своим обязанностям — потерпевшая по делу гибели Улданы Мырзуан

В суде по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан продолжается допрос потерпевших, передает корреспондент агентства Kazinform.

Гульнар Калиева, получившая травмы при обрушении фрагментов кирпичной кладки фасада дома на проспекте Тауелсиздик, 24Б, рассказала о первых минутах трагедии, втором обрушении, претензиях к председателю ОСИ и лечении после выписки из больницы.

«Нас спас козырек магазина»

Во время допроса прокурор показал потерпевшей увеличенную фотографию места происшествия. Калиева подтвердила, что обрушение произошло в проходе, через который она вместе с сестрой направлялась к магазину.

По ее словам, женщины шли по лестнице, ведущей ко входу, когда сверху начали падать фрагменты фасада.

— Мы шли по лестнице к магазину, когда сверху начали падать фрагменты фасада. Мы не смотрели наверх и не успели понять, что происходит. Нас спас козырек магазина, — рассказала Гульнар Калиева.

«Я видела только край куртки сестры»

После первого обрушения сестра Калиевой оказалась под завалом. По словам потерпевшей, двое мужчин из магазина освободили женщину от кирпичей. Ее хотели перенести внутрь, однако окружающие попросили не трогать пострадавшую до приезда медиков.

— Я видела только край куртки сестры. Ее завалило почти до шеи, она закрывала голову руками. Мы даже звука издать не успели, — сказала потерпевшая.

Скорую помощь, по словам Калиевой, вызвали сотрудники магазина. Сама она в это время позвонила брату.

Второе обрушение произошло через 15-20 минут

По оценке потерпевшей, между первым и вторым обрушениями прошло около 15-20 минут. За это время к месту происшествия прибежал ее брат и приехала скорая помощь.

— Между первым и вторым обрушениями прошло примерно 15-20 минут. Я позвонила брату, он прибежал, как раз приехала скорая. А потом снова начало падать сверху, — рассказала Калиева.

Сам момент второго падения она, по ее словам, не видела, поскольку находилась в стороне.

«Этот проход вообще нужно было закрыть»

Отвечая на вопросы защиты, Калиева заявила, что имеет претензии к подсудимой Сауле Жубаниязовой, которая на момент трагедии являлась председателем ОСИ.

— У меня есть претензии к подсудимой. Почему за пять-шесть месяцев работы не был проведен обход и не пригласили альпинистов? Я считаю, что она халатно отнеслась к своим обязанностям. Там постоянно ходят дети, рядом находится секция карате. Этот проход вообще нужно было закрыть, — сказала Калиева.

Она также подчеркнула, что до трагедии не имела заболеваний, которые могли привести к инвалидности.

«Я считаю, что нас выписали раньше»

В суде вновь затронули вопрос лечения потерпевшей после обрушения. Калиева заявила, что, по ее мнению, ее и других пострадавших выписали из больницы раньше необходимого срока.

— Я считаю, что нас выписали раньше. По моему мнению, нас не должны были держать в больнице 21 день, чтобы травмы не квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Поэтому нас выписали раньше, — заявила потерпевшая.

После выписки, как рассказала потерпевшая, она обращалась за помощью в различные службы и медицинские учреждения.

— После выписки я обращалась за помощью, звонила по спецномеру, и в поликлинику. Ко мне приходил травматолог, медсестра делала перевязки. Я просила предоставить помощника, но мне сказали: «У тебя есть сын, он может оказывать помощь на дому», — рассказала Калиева.

При этом с жалобами на действия врачей в прокуратуру или органы контроля медицинской деятельности она, по ее словам, не обращалась.

«О нас просто забыли»

Потерпевшая также рассказала о последствиях полученных травм и вновь подняла вопрос об ответственности за произошедшее. По ее словам, в результате обрушения пострадали три человека из одной семьи.

— Из одной семьи три человека получили травмы. Кто отвечает за это? Кто возместит нам материальный и моральный ущерб? Мы чувствуем, что о нас просто забыли. Я требую справедливости, — заявила потерпевшая.

Ранее Гульнар Калиева рассказала о том трагическом дне.

Напомним, в ноябре 2025 года в Астане пять человек пострадали при обрушении кирпичной облицовки дома. Фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась 18 ноября 2025 года в возрасте 23 лет от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

8 ноября она в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов после обрушения кирпичной облицовки жилого дома. Во время оказания помощи пятерым людям, оказавшимся под завалами, на нее обрушились элементы облицовки и кондиционер. После десяти дней в реанимации в крайне тяжелом состоянии Улдана Мырзуан скончалась.

Указом Президента Казахстана Улдана Мырзуан посмертно награждена медалью «Ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

18 августа началось судебное разбирательство по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан. Адилет Зейнел отказался от участия в суде в пользу матери Улданы Мырзуан.

Ранее мать погибшего фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан Салима Ешенкулова рассказала в кулуарах суда журналистам о своих ожиданиях от судебного процесса. Суд отклонил ходатайство об отказе Адилета Зейнела от статуса потерпевшего.

Также суд назначил дату следующего заседания по делу Улданы Мырзуан.

Ранее суд отказал новому адвокату по делу Улданы Мырзуан.