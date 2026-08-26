Грудь зажало кирпичами — потерпевшая по делу Улданы Мырзуан о трагическом дне

В суде продолжается рассмотрение дела о гибели фельдшера Улданы. Сегодня показания дала потерпевшая Гульнар Калиева, получившая травмы при обрушении фрагментов кирпичной кладки фасада жилого дома по проспекту Тауелсиздик, 24Б, передает корреспондент агентства Kazinform.

8 ноября 2025 года около 10:30 Калиева вместе с сестрой Айнур направлялась к своему брату Жангельды. По дороге они собирались зайти в магазин «Корзинка». Именно возле здания на них внезапно обрушилась кирпичная кладка.

— Я не сразу поняла, что произошло. Одной рукой успела прикрыть голову, а грудь зажало кирпичами, я едва могла издавать звуки, — рассказала потерпевшая.

Двое мужчин, находившихся в магазине, бросились ей на помощь. Они убрали с Калиевой кирпичи и вытащили ее из-под завала. Однако ее сестра Айнур Нурпеисова оставалась под обломками.

— Я подумала, что сестра точно погибла, — рассказывает она.

Калиева рассказала, что после того, как ее вытащили, она увидела часть одежды сестры под завалами. Айнур Нурпеисова оставалась зажатой обломками и едва подавала признаки голоса.

Пострадавшую посадили возле входа в магазин. Она попросила окружающих как можно быстрее освободить сестру. В этот момент одна из женщин попросила не трогать пострадавшую, предположив наличие переломов.

Вскоре к месту происшествия приехали родственники Калиевой, а затем два фельдшера скорой помощи.

По словам потерпевшей, спустя некоторое время кирпичи начали падать снова.

— Снова начали падать кирпичи. Я подумала, что сестра точно погибла. В это время одна из девушек-фельдшеров, прикрыв голову, на корточках направилась к магазину, — сообщила Калиева.

Именно тогда она услышала, как другая фельдшер крикнула: «Улдана, кондер!».

Улдану увезли первой

После повторного обрушения люди начали действовать активнее. К месту происшествия принесли носилки. По словам Калиевой, первой из-под завалов вынесли Улдану, затем других пострадавших.

Калиеву доставили в многопрофильную больницу в Астане. Уже в больнице она узнала, что получила многочисленные травмы.

Переломы и операция

Также потерпевшая рассказала суду, что у нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, повреждение грудной клетки, переломы восьмого, девятого и десятого ребер, двух позвонков, костей левой кисти, пальца и правой ключицы.

12 ноября ей сделали операцию на руке. По словам Калиевой, после этого она оставалась крайне слабой и практически не могла самостоятельно передвигаться.

— Я была в шоке, очень слабая, не могла ходить, у меня кружилась голова. Я сказала, что дома за мной некому ухаживать, но меня не услышали, — рассказала потерпевшая.

19 ноября ее выписали из больницы. Домой Калиеву забрали сын и племянник. Некоторое время она была прикована к постели, а помогали ей соседи.

«Три человека из одной семьи получили травмы»

Последствия обрушения, по словам потерпевшей, сказались и на ее дальнейшей жизни. Сейчас у Калиевой третья группа инвалидности, в руке остается металлическая конструкция. В ноябре ей предстоит еще одна операция.

Она также рассказала о проблемах с работой и жильем. По ее словам, с 2012 года она состояла в очереди на жилье в Костанае, однако после случившегося не может подтвердить доход, поскольку не работает.

В завершение выступления Калиева эмоционально обратилась к суду.

— Из одной семьи три человека получили травмы. Кто ответит за это? Кто возместит нам материальный и моральный ущерб? Мы будто остались забытыми, — заявила потерпевшая.

В конце своего выступления Гульдана Калиева подчеркнула, что ждет от суда справедливости.

Ранее с актом защиты выступил адвокат подсудимой Сауле Жубаниязовой Асхат Алимов.