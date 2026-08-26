«Не бездействие председателя ОСИ, а дефекты строительства» — защита о гибели Улданы Мырзуан

Судебное заседание по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан продолжается. С актом защиты выступил адвокат подсудимой Сауле Жубаниязовой Асхат Алимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем выступлении он заявил, что обвинение не доказало прямую связь между действиями его подзащитной и произошедшим обрушением.

Адвокат отметил, что Жубаниязова и сторона защиты выражают соболезнования семье погибшей, однако сам факт того, что на момент трагедии она занимала должность председателя ОСИ, не свидетельствует автоматически о ее виновности.

— Уголовный закон не устанавливает ответственность по принципу последней должности или последней подписи, — сказал Асхат Алимов.

По словам защитника, для признания Жубаниязовой виновной необходимо доказать ее конкретную обязанность, осведомленность об угрозе, возможность распознать ее до происшествия, возможность предотвратить обрушение и прямую причинную связь между бездействием и наступившими последствиями.

Адвокат сослался на выводы судебно-строительно-технической экспертизы № 2673 от 22 мая 2026 года. По его словам, специалисты выявили многочисленные дефекты, связанные с технологией строительства и конструктивными решениями здания. Среди них он назвал «отсутствие арматурных сеток, низкую прочность кладочного раствора, нарушения кладки и недостаточное крепление облицовочного слоя».

— Эти выводы экспертов прямо подтверждают, что причина обрушения — это не ненадлежащее содержание, а изначальные дефекты строительства, допущенные застройщиком ТОО «Гражданстрой» в 2004 и 2005 годах, — заявил защитник.

Алимов также указал, что Жубаниязова приступила к обязанностям председателя ОСИ 12 мая 2025 года, тогда как обрушение произошло 8 ноября того же года. При этом техническое заключение 2017 года, согласно позиции защиты, не было указано в акте приема-передачи документов новому председателю.

Защита также обратила внимание суда на то, что ранее председателем ОСИ была Ахметова, которая, по словам адвоката, знала о наличии технического заключения и выявленных проблемах здания. Кроме того, адвокат заявил о нарушении процессуальных прав Жубаниязовой на досудебной стадии, поскольку первоначально ее допрашивали в качестве обычного свидетеля.

Отдельно Алимов подчеркнул, что председатель ОСИ не является единоличным органом управления домом. По его словам, решения о капитальном ремонте принимаются в рамках установленной законом системы управления, а обязанности председателя носят преимущественно организационный характер.

— Без этих данных утверждение «могла организовать ремонт» остается предположением. Уголовная ответственность не может строиться на предположениях, — отметил адвокат.

В завершение выступления защитник заявил, что обвинение доказало лишь факт нахождения Жубаниязовой на должности председателя ОСИ, но, по его мнению, не доказало, что именно ее бездействие стало причиной обрушения и смерти фельдшера Улданы.

Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о возвращении прокурору уголовного дела о гибели фельдшера Улданы Мырзуан.