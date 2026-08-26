Суд не нашел оснований возвращать прокурору дело о гибели Улданы Мырзуан

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о возвращении прокурору уголовного дела о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. Решение огласила судья Меруерт Абаева в ходе главного судебного разбирательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Адвокат подсудимой Сауле Жубанязовой Даурен Еслямбекулы просил направить дело прокурору в порядке статьи 323 УПК РК. Защита настаивала на необходимости проведения дополнительных экспертиз, истребования сведений, допроса свидетелей и уточнения пределов обвинения.

Суд с доводами защиты не согласился. Судья Меруерт Абаева отметила, что статья 323 УПК предусматривает возвращение дела прокурору при наличии существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих рассмотрению дела.

— Устранение существенных нарушений уголовно-процессуального закона не может быть связано с восполнением неполноты досудебного расследования, — сказала судья.

По ее словам, перечень оснований для возвращения дела прокурору является исчерпывающим. При этом после возвращения дела прокурору сбор новых доказательств для восполнения пробелов следствия не допускается.

— Приведенные стороной защиты доводы о необходимости назначения ряда судебных экспертиз, допроса свидетелей, а также истребования новых доказательств подлежат разрешению на стадии главного судебного разбирательства, — пояснила Меруерт Абаева.

Также суд не согласился с доводами защиты о нарушении права Жубаниязовой на защиту. Как отметила судья, в материалах дела имеются сведения об участии адвокатов как при ее допросе, так и на стадии ознакомления с материалами дела.

В итоге суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства адвоката Еслямбекулы о направлении уголовного дела прокурору. Постановление является окончательным и отдельно не обжалуется.

Судебное рассмотрение дела продолжается.

Ранее в суде по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан защита заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для проведения необходимых следственных действий.