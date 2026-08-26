Дело о гибели фельдшера Улданы могут вернуть на доследование

В суде по делу о гибели фельдшера Улданы защита ранее заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения нарушений и проведения необходимых следственных действий. Адвокат Даурен Еслямбекулы указал на неполноту экспертиз и отсутствие у экспертов ряда технических документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Потерпевшие и их представители в основном оставили решение по ходатайству на усмотрение суда. Некоторые поддержали позицию защиты о необходимости дополнительного расследования для установления всех обстоятельств произошедшего.

Прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства. По их мнению, вопросы, связанные с полнотой экспертиз и необходимостью дополнительных исследований, должны рассматриваться в ходе судебного разбирательства при исследовании доказательств, а не служить основанием для возвращения дела прокурору.

После выступлений всех сторон судья объявила, что удаляется в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

Ранее во время заседания адвокат председателя ОСИ Сауле Жубаниязовой Даурен Еслямбекулы заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для проведения дополнительного расследования.