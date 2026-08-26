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    Дело о гибели фельдшера Улданы могут вернуть на доследование

    В суде по делу о гибели фельдшера Улданы защита ранее заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения нарушений и проведения необходимых следственных действий. Адвокат Даурен Еслямбекулы указал на неполноту экспертиз и отсутствие у экспертов ряда технических документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Суд по делу Улданы Мырзуан
    Кадр из видео

    Потерпевшие и их представители в основном оставили решение по ходатайству на усмотрение суда. Некоторые поддержали позицию защиты о необходимости дополнительного расследования для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства. По их мнению, вопросы, связанные с полнотой экспертиз и необходимостью дополнительных исследований, должны рассматриваться в ходе судебного разбирательства при исследовании доказательств, а не служить основанием для возвращения дела прокурору.

    После выступлений всех сторон судья объявила, что удаляется в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

    Ранее во время заседания адвокат председателя ОСИ Сауле Жубаниязовой Даурен Еслямбекулы заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для проведения дополнительного расследования.

    Судебный процесс Суды Астана Уголовное дело
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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