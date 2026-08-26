Дело о гибели Улданы Мырзуан: защита попросила провести новое расследование

Во время заседания адвокат председателя ОСИ Сауле Жубаниязовой Даурен Еслямбекулы заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для проведения дополнительного расследования.

По мнению стороны защиты, в ходе досудебного расследования не были в полной мере изучены обстоятельства, имеющие значение для дела, в том числе вина Жубаниязовой, форма вины и причинно-следственная связь между ее действиями или бездействием и последствиями.

Адвокат отметил, что Жубаниязова стала председателем ОСИ только в мае 2025 года. До этого домом длительное время занималась предыдущая председатель, которая передала ей документацию и заверила, что здание находится в хорошем состоянии.

— Моя подзащитная Жубаниязова стала председателем ОСИ в мае 2025 года. До этого длительное время председателем являлась Ахметова. Жубаниязова не является лицом, участвовавшим в проектировании или строительстве данного дома, не является подрядчиком, не осуществляла авторский надзор и не имеет специальных познаний в области инженерии, — заявил защитник.

Отдельно сторона защиты указала на процессуальные нарушения. По словам адвоката, Жубаниязова большую часть досудебного расследования проходила в статусе свидетеля, а подозреваемой стала лишь на завершающей стадии.

Также защита считает, что материалы дела содержат недостатки в оформлении ряда протоколов, в том числе отсутствие времени проведения отдельных следственных действий и подписей защитника.

Что говорит экспертиза

Адвокат обратил внимание суда на выводы строительно-технической экспертизы. Согласно заключению, обрушение 8 ноября 2025 года произошло из-за совокупности конструктивных дефектов и нарушений технологии кирпичной кладки.

В частности, эксперты выявили отсутствие предусмотренных проектом монолитных армированных поясов, нарушения анкеровки облицовочного слоя, некачественное заполнение кладочных швов, а также использование половняка и битого кирпича.

По словам защитника, трещины и локальные разрушения облицовочного слоя фиксировались еще в 2017 году — задолго до того, как Жубаниязова возглавила ОСИ.

— Обрушение не является результатом одной локальной причины, а обусловлено длительным развитием деформации, — отметил адвокат.

В связи с этим защита считает необходимым установить, могла ли Сауле Жубаниязова самостоятельно выявить опасные дефекты, требовалось ли привлечение специалистов и имелась ли у ОСИ финансовая возможность провести необходимые работы до обрушения.

В своем ходатайстве адвокат попросил суд вернуть дело прокурору для дополнительного расследования. Защита также настаивает на проведении дополнительной комиссионной строительно-технической и финансово-экономической экспертиз, истребовании проектной и исполнительной документации, а также установлении лиц, которым было известно о трещинах с 2017 года.

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