Суд по делу Улданы Мырзуан: второй фельдшер рассказала о роковом вызове в Астане

Фельдшер скорой помощи Дильназ Байзакова выступила в суде по делу об обрушении фрагментов кирпичной кладки фасада жилого дома в Астане, передает корреспондент Kazinform.

В суде фельдшер рассказала о роковом вызове, повторном обрушении и последних моментах рядом с погибшей коллегой Улданой Мырзуан.

По словам Байзаковой, 8 ноября был ее первый рабочий день после отпуска. В составе 72-й бригады старшей была Улдана, а Байзакова работала помощницей.

— В 8:30 дали первый вызов, обслужили его, вернулись на подстанцию позавтракать. Потом Улдана сказала, что дали вызов первой срочности. Повод — «упала стена». Мы сразу выехали, — рассказала свидетель.

До места они добрались примерно за 7-8 минут. На улице люди показали медикам, куда пройти. В узком проходе возле магазина находились трое пострадавших — две женщины и мужчина.

— Сначала не поняли, что там упало, лежали кирпичи. Хотели поднять одну из них, чтобы занести внутрь. И в тот момент, когда только хотели поднять, на нас упало что-то… По боли я поняла, что это кирпич, — пояснила фельдшер.

После удара Байзакова упала. Поднявшись, она увидела Улдану.

— Я упала. Было очень мутно. Встала, смотрю на Улдану, а она лежит лицом вниз. Я подняла ее… Там «живого места» не было, фонтаном кровь из ушей и из носа, — сказала она.

По словам свидетельницы, Улдана Мырзуан была без сознания. Вскоре приехала вторая бригада и увезла ее. Байзакова осталась на месте с другими пострадавшими и вызвала дополнительные бригады.

— Я осталась одна, позвонила старшему врачу, сказала, что Улдану увезли, я осталась одна, тут трое пострадавших, чтобы отправили бригады. Сразу после того, как увезли Улдану, пришли сотрудники МЧС, — рассказала она.

Спасатели начали освобождать людей из-под завалов. Позже Байзакова потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице.

Сама фельдшер получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и амнезию. Вред здоровью оценили как средней тяжести.

Отвечая на вопросы представителя потерпевших, она рассказала о состоянии женщины, находившейся под завалами.

— Нурпеисова была в тяжелом состоянии. Она была в сознании, но не могла двигаться. Мужчина тоже не мог двигаться, — сообщила Байзакова.

В суде также обсудили, почему медики зашли в опасную зону до прибытия спасателей. По словам фельдшера, их никто не предупреждал об угрозе дальнейшего падения фасада.

— Вдвоем решили. Люди в магазине кричали: «Помогите, что вы стоите!». Нас об опасности падения фасада никто не предупреждал, — сказала она.

На вопрос защиты, соблюдались ли в тот момент требования техники безопасности, свидетель ответила: «На тот момент — нет».

Байзакова также отметила, что место обрушения не было огорожено. При этом кондиционер, о котором ранее говорили участники процесса, она не помнит.

— Кондиционера я не видела. На теле Улданы видела только кирпичи, — сказала фельдшер.

Ранее в суде пострадавший по делу Улданы Мырзуан Жангельды Калиев дал показания в суде.