Спасал сестер и сам попал под обрушение: пострадавший по делу Улданы Мырзуан дал показания в суде

В суде по делу об обрушении фрагментов кирпичной кладки фасада дома на проспекте Тауелсиздик, 24Б выступил Жангельды Калиев — брат двух пострадавших Айнур Нурпеисовой и Гульнар Калиевой, который сам получил травмы во время повторного падения кирпичей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прибежав на место, он увидел своих сестер под завалами, попытался помочь им, однако вскоре сам оказался под обрушением и потерял сознание.

Напомним, трагедия произошла 8 ноября 2025 года. После первого обрушения под завалами оказались сестры Калиева — Гульнар и Айнур. Мужчина рассказал, что подошел к месту происшествия через магазин «Корзинка», поскольку проход между домом и соседним зданием уже был завален.

«Увидел сестер и сразу к ним побежал»

По словам Калиева, он не стал осматривать место происшествия — сразу бросился к сестрам.

— Я только когда зашел, ни на кого не смотрел. Увидел сестру Гульнар и сестренку Айнуру, сразу к ней побежал, — рассказал он.

Айнур, по его словам, находилась под завалами без сознания.

— Она была без сознания, только стонала и все. Вся в крови была, — сказал потерпевший.

Помочь ей он не успел. В этот момент сверху снова начали падать фрагменты.

«Поднял голову — кирпичи летят»

Перед повторным обрушением Жангельды Калиев заметил, что сверху начал сыпаться песок. Он поднял голову, пытаясь понять, откуда это происходит.

— Песок начал сыпаться. Я поднял голову под 45 градусом, наверное. Думал, с крыши что-то падает. Голову поднял — ничего не увидел, и дальше не помню, отключился, — рассказал он.

До того, как потерять сознание, он видел рядом двух фельдшеров. Одна из них, по его словам, кричала: «Носилки, носилки!». В этот момент, как утверждает потерпевший, сверху снова начало сыпаться.

После обрушения — больница и проблемы с памятью

Калиев сам пострадал при обрушении и провел в больнице около 18 дней. Однако точный перечень травм в суде назвать не смог.

— В данный момент не могу сказать. После случившегося у меня возникли проблемы с памятью, — пояснил он.

До происшествия Калиев, проживающий в доме с июля 2025 года, не замечал трещин или других повреждений фасада.

— Если бы я видел, я бы там квартиру не купил, — заявил он.

При этом на вопрос о претензиях к подсудимой — председателю ОСИ — Жангельды Калиев ответил: «Нет, не имею».

Ранее пострадавшая по делу Улданы Мырзуан Гульнар Калиева рассказала, как осталась без помощи после выписки.