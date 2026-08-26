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    Спасал сестер и сам попал под обрушение: пострадавший по делу Улданы Мырзуан дал показания в суде

    В суде по делу об обрушении фрагментов кирпичной кладки фасада дома на проспекте Тауелсиздик, 24Б выступил Жангельды Калиев — брат двух пострадавших Айнур Нурпеисовой и Гульнар Калиевой, который сам получил травмы во время повторного падения кирпичей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спасал сестер и сам попал под обрушение: пострадавший по делу Улданы Мырзуан дал показания в суде
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Прибежав на место, он увидел своих сестер под завалами, попытался помочь им, однако вскоре сам оказался под обрушением и потерял сознание.

    Напомним, трагедия произошла 8 ноября 2025 года. После первого обрушения под завалами оказались сестры Калиева — Гульнар и Айнур. Мужчина рассказал, что подошел к месту происшествия через магазин «Корзинка», поскольку проход между домом и соседним зданием уже был завален.

    «Увидел сестер и сразу к ним побежал»

    По словам Калиева, он не стал осматривать место происшествия — сразу бросился к сестрам.

    — Я только когда зашел, ни на кого не смотрел. Увидел сестру Гульнар и сестренку Айнуру, сразу к ней побежал, — рассказал он.

    Айнур, по его словам, находилась под завалами без сознания.

    — Она была без сознания, только стонала и все. Вся в крови была, — сказал потерпевший.

    Помочь ей он не успел. В этот момент сверху снова начали падать фрагменты.

    «Поднял голову — кирпичи летят»

    Перед повторным обрушением Жангельды Калиев заметил, что сверху начал сыпаться песок. Он поднял голову, пытаясь понять, откуда это происходит.

    — Песок начал сыпаться. Я поднял голову под 45 градусом, наверное. Думал, с крыши что-то падает. Голову поднял — ничего не увидел, и дальше не помню, отключился, — рассказал он.

    До того, как потерять сознание, он видел рядом двух фельдшеров. Одна из них, по его словам, кричала: «Носилки, носилки!». В этот момент, как утверждает потерпевший, сверху снова начало сыпаться.

    После обрушения — больница и проблемы с памятью

    Калиев сам пострадал при обрушении и провел в больнице около 18 дней. Однако точный перечень травм в суде назвать не смог.

    — В данный момент не могу сказать. После случившегося у меня возникли проблемы с памятью, — пояснил он.

    До происшествия Калиев, проживающий в доме с июля 2025 года, не замечал трещин или других повреждений фасада.

    — Если бы я видел, я бы там квартиру не купил, — заявил он.

    При этом на вопрос о претензиях к подсудимой — председателю ОСИ — Жангельды Калиев ответил: «Нет, не имею».

    Ранее пострадавшая по делу Улданы Мырзуан Гульнар Калиева рассказала, как осталась без помощи после выписки.

    Пострадавшие Судебный процесс Суды Астана
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор