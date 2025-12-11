Модернизация ТЭЦ позволит снизить выбросы в Алматы на 90%

На очередной сессии маслихата депутат Сергей Козлов поднял вопрос качества воздуха, отметив, что эта тема все больше беспокоит жителей. Он поинтересовался, как план развития города отразится на улучшении экологической ситуации.

Руководитель управления экологии и окружающей среды Серик Адилбаев сообщил, что в плане развития города до 2030 года предусмотрены меры, которые должны дать значительный эффект в борьбе с загрязнением воздуха. Часть из них уже реализуется.

— Самый серьезный вклад даст модернизация теплоисточников. Переход ТЭЦ-2 на газ будет завершен в 2026 году. После этого объем выбросов снизится почти в 14 раз – с 37 тысяч тонн до 2,7 тысячи тонн в год. Кроме этого, в 2027 году завершится модернизация ТЭЦ-3, которая тоже перейдет на газ. Совместно эти проекты дадут более 90% снижения выбросов от крупнейших источников загрязнения, — сказал он.

Вторым важным направлением станет транспорт: планируется дальнейшее обновление автобусного парка, развитие экологичных видов транспорта и соответствующей инфраструктуры.

Третье направление — частный сектор. По словам Серика Адилбаева, в городе остаются 907 домов, которые все еще отапливаются твердым топливом. Все они будут подключены к газу, также продолжится расширение газовых сетей. Эти меры позволят существенно сократить зимние выбросы от индивидуального отопления.

Ранее сообщалось, что работы по переводу алматинской ТЭЦ-2 на газ планируют завершить в сентябре 2026 года.

Отметим, ранее в Министерстве энергетики сообщали, что поэтапный перевод ТЭЦ-2 на газ начнется в 2025 году и завершится в 2026-м, а модернизация ТЭЦ-3 стартует в 2026 году.

Согласно заключению государственной экспертизы от 27 сентября 2024 года, стоимость проекта (ТЭЦ-2) составляет 388 миллиардов тенге.

В Министерстве экологии отметили, что перевод всех ТЭЦ Алматы на газ позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе и сократить объем вредных выбросов.

Подробнее о переводе алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ читайте по ссылке.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие комплексные меры необходимы для реального улучшения качества воздуха в Алматы. А также объяснили, почему такие подходы, как ионизация воздуха или пробивка инверсионного слоя, малоэффективны в условиях большого города.