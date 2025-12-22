Многоуровневые паркинги в Алматы: что стало с проектами

О необходимости строительства многоуровневых парковок в мегаполисе говорят уже не первый год. Жители регулярно поднимают вопрос дефицита машиномест во дворах жилых домов, а также вблизи рынков и деловых центров. Еще в 2019 году компания «А-Паркинг» представила проект многоуровневых стоянок, отметив, что подобные объекты успешно функционируют в сейсмоопасных регионах других стран. Тем не менее идея не воплотилась в реальность.

К теме вновь вернулись в 2023 году — тогда сообщалось о поиске подходящих участков под строительство. В частности, рассматривалась возможность возведения многоуровневых парковок в микрорайоне Самал Медеуского района и в микрорайоне Коктем-3. Стоимость одного из них оценивалась примерно в два млрд тенге. Однако, несмотря на обсуждения, к настоящему времени ни один из этих проектов так и не был реализован.

Наша редакция направила запрос в управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта с вопросом о перспективах строительства. В ответе ведомство сообщило, что КГП на ПХВ «Алматы Паркинг» при принятии решений ориентируется на мнение местных жителей. В связи с этим вопрос строительства паркинга в Медеуском районе был снят с повестки после общественных обсуждений. Что касается участка в микрорайоне Коктем, то он находится на балансе управления строительства города.

— В настоящее время в городе ведется работа по рассмотрению предложений по локациям от жителей и акиматов районов для обустройства многоуровневых парковок. Детали и эскизы будут известны после определения места, исходя из его площади и особенностей расположения, — говорится в официальном ответе.

На сегодняшний день в Алматы насчитывается порядка 18 тысяч платных парковочных мест. При этом коммунальное предприятие «Алматы Паркинг» не ведет учет бесплатных парковок. В ближайшие годы городские власти планируют увеличить количество платных машиномест до 30 тысяч.

Ранее сообщалось о сносе недостроенного многоуровневого паркинга, расположенного севернее проспекта Аль-Фараби и западнее бульвара Мендыкулова.

В городе также разработана программа по улучшению экологической ситуации на 2025–2027 годы. В ее рамках ранее сообщалось, что одним из инструментов станет поэтапное повышение стоимости парковок.

Эксперты ранее пояснили, с чем связано затягивание сроков строительства многоуровневых парковок в городе и сможет ли их появление повлиять на ситуацию с дорожными заторами.