    13:45, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Многоуровневые паркинги в Алматы: что стало с проектами

    Нехватка парковочных мест на фоне роста числа автомобилей остается одной из острых проблем Алматы. Власти рассматривают строительство многоуровневых стоянок как возможное решение. Когда они появятся, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    О необходимости строительства многоуровневых парковок в мегаполисе говорят уже не первый год. Жители регулярно поднимают вопрос дефицита машиномест во дворах жилых домов, а также вблизи рынков и деловых центров. Еще в 2019 году компания «А-Паркинг» представила проект многоуровневых стоянок, отметив, что подобные объекты успешно функционируют в сейсмоопасных регионах других стран. Тем не менее идея не воплотилась в реальность.

    К теме вновь вернулись в 2023 году — тогда сообщалось о поиске подходящих участков под строительство. В частности, рассматривалась возможность возведения многоуровневых парковок в микрорайоне Самал Медеуского района и в микрорайоне Коктем-3. Стоимость одного из них оценивалась примерно в два млрд тенге. Однако, несмотря на обсуждения, к настоящему времени ни один из этих проектов так и не был реализован.

    Наша редакция направила запрос в управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта с вопросом о перспективах строительства. В ответе ведомство сообщило, что КГП на ПХВ «Алматы Паркинг» при принятии решений ориентируется на мнение местных жителей. В связи с этим вопрос строительства паркинга в Медеуском районе был снят с повестки после общественных обсуждений. Что касается участка в микрорайоне Коктем, то он находится на балансе управления строительства города.

    — В настоящее время в городе ведется работа по рассмотрению предложений по локациям от жителей и акиматов районов для обустройства многоуровневых парковок. Детали и эскизы будут известны после определения места, исходя из его площади и особенностей расположения, — говорится в официальном ответе.

    На сегодняшний день в Алматы насчитывается порядка 18 тысяч платных парковочных мест. При этом коммунальное предприятие «Алматы Паркинг» не ведет учет бесплатных парковок. В ближайшие годы городские власти планируют увеличить количество платных машиномест до 30 тысяч. 

    Ранее сообщалось о сносе недостроенного многоуровневого паркинга, расположенного севернее проспекта Аль-Фараби и западнее бульвара Мендыкулова. 

    В городе также разработана программа по улучшению экологической ситуации на 2025–2027 годы. В ее рамках ранее сообщалось, что одним из инструментов станет поэтапное повышение стоимости парковок. 

    Эксперты ранее пояснили, с чем связано затягивание сроков строительства многоуровневых парковок в городе и сможет ли их появление повлиять на ситуацию с дорожными заторами. 

