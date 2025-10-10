Количество паркомест в Алматы увеличат до 30 тысяч к концу года

На сегодняшний день в городе насчитывается более 18 тысяч паркомест, а к концу года их количество планируется увеличить до 30 тысяч.

– Платные парковки помогают контролировать трафик и мотивируют водителей соблюдать правила, что особенно актуально в условиях растущей автомобилизации Алматы. Реализация проекта направлена на упорядочение парковочного пространства и улучшение транспортной ситуации. Введение платных парковок позволит сократить число хаотично припаркованных автомобилей. Также будут предусмотрены специальные парковочные зоны для маломобильных граждан, – отметил заместитель директора КГП «Алматы Паркинг» Талант Тайнов.

В ближайшее время новые парковочные зоны тротуарного типа появятся вдоль наиболее загруженных улиц Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского и Медеуского районов.

Платное время будет действовать только с 08:00 до 19:00, что позволит жителям близлежащих домов пользоваться парковкой бесплатно в вечернее и ночное время. Также прорабатывается вопрос введения ежемесячных абонементов для жителей – резидентское соглашение, предполагающее льготный тариф.

Все работы по установке знаков, нанесению разметки и монтажу информационных табличек будут проводиться поэтапно.

Ранее депутат Мажилиса Сергей Пономарев предложил пересадить государственных служащих на электромобили как способ решения проблемы загрязнения воздуха в Алматы.

В феврале этого года была разработана программа по улучшению экологической ситуации на 2025–2027 годы, в рамках которой сообщалось, что одним из шагов станет значительное повышение стоимости парковок.

Напомним, в этом году в Алматы планировалось строительство еще трех коммунальных паркингов. Однако эксперты считают, что это не решит проблему с пробками.