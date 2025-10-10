РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Количество паркомест в Алматы увеличат до 30 тысяч к концу года

    В Алматы появятся новые парковочные зоны, число паркомест вырастет почти в два раза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    парковки
    Фото: Kazinform

    На сегодняшний день в городе насчитывается более 18 тысяч паркомест, а к концу года их количество планируется увеличить до 30 тысяч.

    – Платные парковки помогают контролировать трафик и мотивируют водителей соблюдать правила, что особенно актуально в условиях растущей автомобилизации Алматы. Реализация проекта направлена на упорядочение парковочного пространства и улучшение транспортной ситуации. Введение платных парковок позволит сократить число хаотично припаркованных автомобилей. Также будут предусмотрены специальные парковочные зоны для маломобильных граждан, – отметил заместитель директора КГП «Алматы Паркинг» Талант Тайнов.

    В ближайшее время новые парковочные зоны тротуарного типа появятся вдоль наиболее загруженных улиц Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского и Медеуского районов.

    Платное время будет действовать только с 08:00 до 19:00, что позволит жителям близлежащих домов пользоваться парковкой бесплатно в вечернее и ночное время. Также прорабатывается вопрос введения ежемесячных абонементов для жителей – резидентское соглашение, предполагающее льготный тариф.

    Все работы по установке знаков, нанесению разметки и монтажу информационных табличек будут проводиться поэтапно.

    Ранее депутат Мажилиса Сергей Пономарев предложил пересадить государственных служащих на электромобили как способ решения проблемы загрязнения воздуха в Алматы.

    В феврале этого года была разработана программа по улучшению экологической ситуации на 2025–2027 годы, в рамках которой сообщалось, что одним из шагов станет значительное повышение стоимости парковок.

    Напомним, в этом году в Алматы планировалось строительство еще трех коммунальных паркингов. Однако эксперты считают, что это не решит проблему с пробками.

    Теги:
    Парковка Транспорт Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают