В Алматы представлен проект многоуровневых парковок
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор «А-Паркинг» Марат Принбеков представил проект многоуровневых парковок в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы очень много занимаемся сбором определенной информации. Имеем много наработок и партнёрских отношений с компаниями дальнего и ближнего зарубежья. Многоуровневые парковки - одно из решений, которое можно применять у нас. Такие парковки работают в сейсмозонах Европы и других стран достаточно успешно. В связи с ограниченностью мест и имея те места, перегруженные транспортом, вот это решение гармонично вписывается», - сказал он.
По его словам, в дальнейшем вопрос будет прорабатываться с акиматом города.
По словам Марата Принбекова, за три года работы в Алматы системы платных парковок в бюджет поступило 1,7 млрд. тенге.
Отметим, в Алматы состоялась презентация проекта парковок, посвящённая результатам деятельности, а также вопросам организации и расширения сети платных парковок в мегаполисе.
С 1 октября в Алматы появились новые участки с платной парковкой.
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