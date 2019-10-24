В Алматы представлен проект многоуровневых парковок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор «А-Паркинг» Марат Принбеков представил проект многоуровневых парковок в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень много занимаемся сбором определенной информации. Имеем много наработок и партнёрских отношений с компаниями дальнего и ближнего зарубежья. Многоуровневые парковки - одно из решений, которое можно применять у нас. Такие парковки работают в сейсмозонах Европы и других стран достаточно успешно. В связи с ограниченностью мест и имея те места, перегруженные транспортом, вот это решение гармонично вписывается», - сказал он.

По его словам, в дальнейшем вопрос будет прорабатываться с акиматом города.

По словам Марата Принбекова, за три года работы в Алматы системы платных парковок в бюджет поступило 1,7 млрд. тенге.

Отметим, в Алматы состоялась презентация проекта парковок, посвящённая результатам деятельности, а также вопросам организации и расширения сети платных парковок в мегаполисе.

С 1 октября в Алматы появились новые участки с платной парковкой.