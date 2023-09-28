Многоуровневые паркинги в Алматы могут появиться в 2024 году

Аким Алматы Ерболат Досаев озвучил планы по развитию многоуровневых паркингов в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из жителей Медеуского района на встрече с акимом мегаполиса сообщил, что на протяжении более 15 лет по улице Снегина в заброшенном состоянии находится многоуровневый паркинг, где собираются асоциальные элементы, бродячие собаки, что приносит большие неудобства для жителей. Мужчина попросил решить этот вопрос: завершить этот объект, либо снести или найти другое целевое назначение.

«На самом деле этот вопрос уже набил оскомину. У нас остался единственный путь, по которому мы пытаемся пойти сегодня. Как помните, я дал поручение по развитию многоуровневых паркингов в городе. Вопрос связан с выкупом и ценой объекта. В этом году у нас не будет финансовых возможностей, но при формировании бюджета на 2024 год я дал соответствующее поручение посмотреть все места, где возможно выкупить или завершить строительство, чтобы превратить их в многоуровневые паркинги для удобства жителей. Я дам поручение по Самалу: посмотрим, во сколько оценят этот проект. Также дам поручение «Алматы паркингу» рассмотреть возможность реконструкции этого объекта, чтобы сделать там нормальный паркинг. Как Вы правильно заметили, он долго стоит. Нам нужно оценить, сможем ли мы доделать либо нам придется все сносить», - ответил Ерболат Досаев.

В начале этого года жительница Алматы также предложила построить многоуровневые парковки из-за нехватки мест в городе. Тогда аким Ерболат Досаев ответил, что в этом году начнут рассматривать возможности реализации этого проекта.

В феврале этого года градоначальник также сообщил, что первый муниципальный многоярусный паркинг появится на объекте незавершенного строительства в микрорайоне «Коктем-3» до конца года.