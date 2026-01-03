МИД Израиля опубликовал сообщения в поддержку протестов в Иране

На странице Министерства иностранных дел Израиля в социальной сети X на фарси был опубликован пост, который интерпретируется как поддержка протестов в Иране. Об этом сообщает The Times of Israel.

В публикации размещена иллюстрация с изображением льва и солнца — символа, использовавшегося на иранском флаге до исламской революции 1979 года. Лапа льва опирается на песочные часы, в нижней части которых изображен символ нынешнего флага Ирана.

— Подъем иранских львов и львиц для борьбы с тьмой. Свет побеждает тьму, — говорится в подписи к изображению.

خیزش شیرمردان و شیرزنان ایرانی برای نبرد با تاریکی.

نور بر تاریکی پیروز است. pic.twitter.com/oyz4qpHdpf — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) January 1, 2026

В другом посте на том же аккаунте размещен рисунок, изображающий иранское руководство в состоянии паники на фоне протестующих. Подпись к публикации гласит, что «календарь разрушения, который они устанавливали для Израиля, теперь установлен для них самих».

آن روزشمار نابودی که برای اسرائیل زده بودند، اکنون برای خودشان به کار افتاده. pic.twitter.com/FcpeZN7b2c — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) January 1, 2026

Министр науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль также выступила с видеообращением в поддержку протестов, заявив, что считает происходящее признаком ослабления иранского режима.

— Ваши протесты — женщин и мужчин, молодежи и студентов, матерей и отцов — оправданны. Режим слабеет с каждым днем, и это его последние моменты, — заявила она.

Ранее Гамлиэль опубликовала фотографию в головном уборе с надписью «Make Iran great again», отметив в публикации сына свергнутого иранского шаха, одного из критиков действующих властей страны.

С аналогичными заявлениями выступил министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли, опубликовав изображение демонстрации с флагом льва и солнца и подписью о поддержке иранского народа.

Экономические протесты в Иране продолжаются уже несколько дней и связаны в первую очередь с резким обесцениванием национальной валюты и ростом цен. Власти страны заявляют о готовности к диалогу, при этом подчеркивая недопустимость внешнего давления и вмешательства во внутренние процессы. По данным местных источников, в ходе недавних столкновений погибли по меньшей мере несколько человек.

В свою очередь, иранские официальные лица выступили с жесткими предупреждениями в адрес США на фоне продолжающихся в стране экономических протестов, подчеркнув, что любое внешнее вмешательство будет расценено как угроза национальной безопасности.