«Мы тоже жертвы этой трагедии»: супруги пилотов Bek Air просят не винить их в крушении

Государственное обвинение ранее просило признать погибших пилотов — Марата Муратаева и Миржана Мулдакулова — виновными в авиакатастрофе.

На заседании выступили супруги погибших пилотов, которые обратились к потерпевшим с просьбой прекратить обвинения в адрес их мужей.

Супруга пилота Миржана Мулдакулова Зауреш Молдакулова рассказала, что их семья также понесла тяжелую утрату.

— Мы тоже как потерпевшие. Мы тоже жертвы обстоятельств. Когда мой муж погиб, дочке было всего два года — она до сих пор ищет отца. Она тоже получила психологическую травму. Не хочет одна оставаться, боится, думает, что я тоже уйду из ее жизни. Если бы они взлетели, они, может быть, взорвались бы в воздухе, и все погибли бы. Если бы не этот злосчастный дом, то все остались бы живы, — сказала она.

По словам женщины, во время пребывания Мулдакулова в больнице после катастрофы следователь якобы допрашивал его, несмотря на тяжелое состояние.

— Мужа прооперировали, но уже 30 декабря следователь начал допрос, несмотря на то, что он был в тяжелом состоянии. Это было равносильно пыткам. После этого его состояние ухудшилось, врачи это подтверждали, — заявила она.

Молдакулова утверждает, что на семью оказывалось давление со стороны следствия — им угрожали и пытались заставить признать вину пилотов.

— Следователь не дал мужу восстановиться после операции. Нас не пускали к нему в больницу. Только когда врачи заявили, что он не может участвовать в допросах, их прекратили. Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала. За нами стоит международная организация — бюро по правам человека. Мы просим оправдать наших мужей и дать им покой. Шесть лет мы тревожим их дух, — отметила супруга пилота.

Супруга второго пилота Марата Муратаева выступила в суде со слезами на глазах. Она рассказала, что ее муж успешно прошел все медицинские обследования и предполетную комиссию, был опытным и ответственным пилотом, который до последнего боролся за жизни экипажа и пассажиров.

— У них в левом или правом крыле, не помню, было 6,5 тонн керосина — они успели поднять крылья вверх. Если бы крыло стянулось бы в этот дом, то все сгорели бы, — отметила она.

По словам женщины, на их семьи оказывалось давление: поступали угрозы, предлагались крупные суммы, чтобы они признали вину пилотов.

— Так не делается. Мы тоже потеряли дорогих людей. Мы до сих пор не можем прийти в себя. Пассажиры упрекают, что виноваты пилоты… Если бы не этот дом, они посадили бы самолет. Нам тоже тяжело, мы тоже люди. Почему обвиняют только пилотов? Нам больно — мы тоже потерпевшие, — заметила она.

Ранее адвокаты пилотов просили суд оправдать их и возбудить дело в отношении должностных лиц аэропорта Алматы и Комитета гражданской авиации Минтранспорта в отдельное производство.

Напомним, ранее суд арестовал имущество авиакомпании Bek Air.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, следующий рейсом Алматы — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

В 2021 году в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор бывшим чиновникам и риэлтору, которые незаконно продали земельные участки близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Эксперты в суде заявили, что жертв можно было избежать, если бы на пути не было незаконно построенного жилого дома.