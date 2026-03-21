Мы ни в коем случае не должны допустить застоя — Президент Казахстана

— Почему я часто говорю об обязательном соблюдении принципа Закона и Порядка? Потому что без неукоснительного соблюдения законов и общественного порядка никакие реформы в нашей стране не будут успешно реализованы. В конце концов, это закон жизни. Прогресс не может быть достигнут в странах, где существует внутригосударственная нестабильность и где институты власти подвергаются необоснованной, несправедливой критике и нападкам. В этой связи я прекрасно понимаю, что общественная жизнь в нашей стране должна развиваться естественным, эволюционным путем. Мы ни в коем случае не должны допустить застоя, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому, как подчеркнул Глава государства, в 2022 году в Конституцию была внесена поправка об избрании Президента на однократный семилетний срок.

— Был введен запрет близким родственникам Президента занимать государственные должности, а также посты в национальных компаниях. Новая Конституция включает положения о том, что руководители конституционных и правоохранительных органов будут избираться на один срок. Можно сказать, что подобных положений нет в конституциях других стран. Я возлагаю большие надежды на Халық Кеңесі, который будет учрежден в качестве нового консультативного органа. Эта структура будет обсуждать наиболее актуальные вопросы общественно-политической жизни, а также вносить законопроекты на рассмотрение Курултая, то есть Халық Кеңесі будет иметь право законодательной инициативы, — сказал Президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

