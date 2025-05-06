Мы готовы создать наилучшие условия для казахстанских инвесторов — То Лам

По его словам, с момента установления дипломатических отношений в 1992 году страны достигли значительных успехов в политике, дипломатии, культуре, науке и других сферах. Однако экономическое взаимодействие всё ещё не отражает весь потенциал двустороннего сотрудничества.

- В 2024 году товарооборот между Вьетнамом и Казахстаном составил почти один миллиард долларов, а общий объём инвестиций – всего около пяти миллионов. Эти показатели остаются скромными, учитывая ресурсы и возможности наших стран, – отметил То Лам.

Он подчеркнул, что основой для роста служат несколько факторов: укрепление двусторонних связей после визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам в августе 2023 года, участие обеих стран в соглашении о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС, а также подписание плана совместных действий по ускорению развития торгово-экономического сотрудничества до 2025 года.

Не менее важным шагом, по словам То Лам, стало открытие прямых рейсов между странами авиакомпанией Vietjet, что значительно упростило логистику и расширило возможности для деловых и туристических контактов.

Особое внимание стороны намерены уделить финансовой сфере. Казахстан продвигает Международный финансовый центр «Астана», а Вьетнам развивает аналогичные хабы в Хошимине и Дананге. Вьетнамская сторона выразила готовность перенимать опыт Казахстана, в том числе в вопросах развития рынков капитала и «зелёных» финансов.

Также Вьетнам видит в Казахстане ключевого партнёра в Центральной Азии и нацелен на установление стратегического партнёрства.

- Мы готовы создать наилучшие условия для казахстанских инвесторов. Мы рассматриваем ваш успех как наш успех и предмет нашей гордости, — подчеркнул Генсек Компартии Вьетнама.

Цель сторон — увеличить двусторонний товарооборот до 5 миллиардов долларов США к 2030 году. Перспективными направлениями названы нефтегазовая и энергетическая отрасли, сельское хозяйство, лёгкая промышленность, туризм и высокие технологии. Вьетнамская сторона также заинтересована в сотрудничестве в производстве обуви и кожаных изделий, что может стать экспортным мостом на рынки Центральной Азии и других регионов.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Акорде.

Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.