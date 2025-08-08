Международное сообщество призывает Израиль немедленно приостановить захват сектора Газа

Глава Управления по правам человека ООН, Волькер Тюрк, в пятницу заявил, что «план правительства Израиля по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно приостановлен».

Напомним, в ночь на пятницу израильский военно-политический кабинет утвердил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль города Газа. Согласно плану, израильская армия подготовится к захвату города Газа.

Тюрк отметил, что этот план противоречит решению Международного суда ООН, согласно которому Израиль должен как можно скорее завершить свою оккупацию, что соответствует реализации согласованного решения о двух государствах и праву палестинцев на самоопределение.

Он также подчеркнул, что Израиль должен обеспечить «полный и беспрепятственный поток гуманитарной помощи», а палестинские вооруженные группы обязаны без условий освободить заложников. Вдобавок, Тюрк призвал Израиль освободить «палестинцев, содержащихся в заключении по произвольным основаниям».

Решение израильского правительства вызвало резкую критику внутри страны и за рубежом.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал предложенный план «катастрофой», утверждая, что он приведет к смерти израильских заложников и солдат.

По мнению Лапида, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич «втянули» Нетаньяху в решение, которое, затянет военные действия, приведет к гибели множества солдат и будет стоить десятки миллиардов израильских налогоплательщиков.

Египет

Египет выразил озабоченность, предупредив, что израильский план может привести к казни израильских заложников, находящихся в руках ХАМАС, если боевики будут лишены возможности спасаться.

Президент страны Абдель-Фаттах ас-Сиси потребовал немедленного возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС по вопросу прекращения огня. Ас-Сиси также запросил провести прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом по поводу усилий, направленных на прекращение насилия.

Китай

Китай также выражает «серьезную обеспокоенность» по поводу плана Израиля взять под контроль город Газа, призывая его «немедленно прекратить свои опасные действия».

— Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью палестинской территории, — заявил представитель министерства иностранных дел КНР агентству AFP.

Великобритания

По поводу эскалации конфликта также выразила обеспокоенность Великобритания. Премьер-министр Кир Стармер осудил решение Израиля о захвате Газы, заявив, что оно усугубит гуманитарную катастрофу в регионе.

— Это решение Израиля усугубит страдания гражданского населения и приведет к дополнительному кровопролитию, — заявил Стармер.

Он призвал Израиль немедленно пересмотреть свои действия, утверждая, что они не принесут мирного решения конфликта.

Австралия

В свою очередь Австралия также осудила решение Израиля, ссылаясь на гуманитарную ситуацию в Газе. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Израиль отказаться от военного контроля над сектором и подчеркнула, что насильственное выселение населения нарушает международные нормы.

Турция

МИД Турции решительным образом осудил план Израиля по взятию под контроль города Газа, призвав международное сообщество и Совет Безопасности ООН принять меры для предотвращения реализации этого плана.

Ранее мы писали, что Израиль рассматривает план расширения военной операции в Газе.